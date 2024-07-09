Hamas'tan arabuluculara 'İsrail' uyarısı: Ateşkes için yürütülen müzakere süreci başa dönecek

Soykırımcı İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 277. gününde sürüyor.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, arabuluculara yaptığı uyarıda, İsrail ordusunun Gazze, Refah ve diğer bölgelerde gerginliği tırmandırmasının, ateşkes anlaşması için gerçekleştirilen müzakere sürecini başlangıç noktasına döndüreceğini söyledi.
Hamas'tan yapılan açıklamaya göre Heniyye, İsrail ordusu tarafından Gazze'de işlenen "kapsamlı katliam" ve "zorla yerinden etme"ler devam ederken arabulucularla acil temaslar yürüttü.
Heniyye görüşmeler sırasında Gazze, Refah ve diğer kentlerde yaşananların felaket niteliğindeki yansımaları konusunda uyarıda bulundu.
Müzakere sürecinin başarısız olması konusundaki sorumluluğunun tamamen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ordusuna ait olduğunu vurgulayan Heniyye, Gazze, Refah ve diğer yerlerde yaşananların müzakere sürecini başlangıç noktasına döndüreceği konusunda uyardı.
İsrail ordusunun gün içerisinde Gazze kent merkezinin güneybatısında düzenlediği saldırıda onlarca kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı; binlerce Filistinli de yerinden oldu.
Ayrıca İsrail askerleri, güneydeki Refah kenti başta olmak üzere Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini havadan ve karadan vurmaya devam ediyor.
Esir takası konusunda anlaşmaya varılması, ateşkesin sağlanması için Tel Aviv ile Hamas arasında gelecek günlerde Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda dolaylı müzakerelerin tekrar yapılması bekleniyor.
İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:03:17 Gazze hükümeti, "onları ölüm tuzaklarına sürükleyebileceği" gerekçesiyle İsrail'in, Gazzelilerin kentin güneyine göç etmesi çağrısına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.