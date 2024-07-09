Hamas'tan arabuluculara 'İsrail' uyarısı: Ateşkes için yürütülen müzakere süreci başa dönecek

Soykırımcı İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 277. gününde sürüyor.

Heniyye'ye göre İsrail'in Gazze ve Refah kentlerindeki saldırıları müzakereleri başlangıç noktasına döndürecek

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, arabuluculara yaptığı uyarıda, İsrail ordusunun Gazze, Refah ve diğer bölgelerde gerginliği tırmandırmasının, ateşkes anlaşması için gerçekleştirilen müzakere sürecini başlangıç noktasına döndüreceğini söyledi.

Hamas'tan yapılan açıklamaya göre Heniyye, İsrail ordusu tarafından Gazze'de işlenen "kapsamlı katliam" ve "zorla yerinden etme"ler devam ederken arabulucularla acil temaslar yürüttü.

Heniyye görüşmeler sırasında Gazze, Refah ve diğer kentlerde yaşananların felaket niteliğindeki yansımaları konusunda uyarıda bulundu.

Müzakere sürecinin başarısız olması konusundaki sorumluluğunun tamamen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ordusuna ait olduğunu vurgulayan Heniyye, Gazze, Refah ve diğer yerlerde yaşananların müzakere sürecini başlangıç noktasına döndüreceği konusunda uyardı.

İsrail ordusunun gün içerisinde Gazze kent merkezinin güneybatısında düzenlediği saldırıda onlarca kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı; binlerce Filistinli de yerinden oldu.

Ayrıca İsrail askerleri, güneydeki Refah kenti başta olmak üzere Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini havadan ve karadan vurmaya devam ediyor.

Esir takası konusunda anlaşmaya varılması, ateşkesin sağlanması için Tel Aviv ile Hamas arasında gelecek günlerde Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda dolaylı müzakerelerin tekrar yapılması bekleniyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Gazze hükümeti, "onları ölüm tuzaklarına sürükleyebileceği" gerekçesiyle İsrail'in, Gazzelilerin kentin güneyine göç etmesi çağrısına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

9 TEMMUZ 2024 SALI

Filistinli silahlı grupların, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusuna ait askeri araçlar ile toplanma alanlarını hedef aldığı belirtildi.

Lübnan Hizbullahı, İsrail ordusunun saldırılarına karşı sınıra yakın askeri noktalar ile yerleşim birimlerini hedef aldıklarını açıkladı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, hükümete "Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri alınması için Hamas ile anlaşmaya varılması yönündeki fırsatın kaçırılmaması" çağrısında bulundu.

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını durdurmak için anlaşmaya varmak adına olumlu ve esnek bir tutum sergilediklerini, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ise müzakerelerin önündeki engelleri artırdığını belirtti.

Gazze'de ateşkes için müzakerelerin yeni turu öncesinde ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns liderliğinde bir heyetin Mısır'a ulaştığı bildirildi.

Gazze Şeridi'nde çıkan çatışmalarda bir İsrail askerinin ağır yaralandığı bildirildi.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde biri çocuk 2 Filistinliyi yaraladığı, Ramallah'ta 2 çocuğu gözaltına aldığı belirtildi.

Mısır, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) herhangi bir alternatif oluşturulmasını kabul etmeyeceğini açıkladı.

Ürdün, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyine 40 tır gıda ve tıbbi yardım sevkiyatının yapıldığını duyurdu.