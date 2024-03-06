Hamas'tan ateşkes açıklaması! ''İsrail engelliyor''

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 152. gününde sürüyor.

"GAZZE ŞERİDİ'NDE ATEŞKES ANLAŞMASINA VARILMASINI ENGELLEYEN İSRAİL'DİR"

ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda İsrail ve Hamas arasında yeni bir esir takasını da içeren ateşkes anlaşmasına dair görüşmeler sürerken, Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan, görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Hamdan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, Mısırlı ve Katarlı arabulucuların kendilerine sundukları ateşkes anlaşmasına dair önerilere cevap verdiklerini belirterek, İsrail'i ateşkes anlaşmasını geciktirmekle suçladı.

Verdikleri cevapta, ateşkes sağlanması, İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi, yerinden edilmiş kişilerin özellikle kuzeyde bıraktıkları bölgelere geri dönmeleri ve yeterli yardım ile Gazze Şeridi'nin yeniden inşasının sağlanmasına yönelik taleplerini yeniden teyit ettiklerini aktaran Hamdan, İsrail birlikleri Gazze'den çekilene ve yardımların girişine izin verilene kadar esir takası olmayacağını vurguladı. Hamdan, "Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanana kadar esir değişimi olmayacak. Şartlar yerine getirilmezse esir meselesi masada olmayacak. Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılmasını engelleyen İsrail'dir" dedi.

ABD'nin Gazze'de ateşkes sağlanması için yürütülen müzakere sürecinde İsrail'e herhangi bir baskı uygulamadığına dikkat çeken Hamdan, "ABD'nin İsrail'in çatışmaları sadece birkaç haftalığına durdurup sonra yeniden başlatma arayışını desteklemesi siyasi bir saçmalıktır" dedi.

Havadan sağlanan yardımların Gazze halkının ihtiyaçlarının sadece küçük bir kısmını karşıladığını ifade eden Hamdan, "Washington'a, yardımın bırakılmasından ziyade en önemli şeyin İsrail'e silah tedarikinin durdurulması olduğunu söylüyoruz" dedi.

Hamdan, ayrıca Arap ve Müslüman ülkelerin Gazze'deki soykırımı durdurmak için ciddi adımlar atması gerektiğini vurguladı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

04:19 İsrail medyası, askeri istihbarat biriminin, geçen yıl Hamas'ın saldırı düzenleme ihtimaline ilişkin 4 uyarı mektubu gönderdiğini ancak siyasi kademenin bunları göz ardı edip görmezden geldiğini duyurdu.

00:58 İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine geçen hafta düzenlediği baskında yaralanan 18 yaşındaki Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

00:29 ABD'li oyuncu Mark Ruffalo, Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek için yaptığı paylaşımda, "Tüm ölümler durmalıdır." ifadesini kullandı.

00:09 ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki çocuk ölümlerinin "kabul edilemez" olduğunu "net şekilde" İsrail'e ilettiklerini açıkladı.

00:02 Ummanlı doktor Eymen es-Salimi, İsrail'in aylardır yıkıcı saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'ne, "masum ve mazlum insanların hayatlarını kurtarabilmek" için gittiğini belirtiyor.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 430'u çocuk, 8 bin 900'ü kadın olmak üzere 30 bin 631 Filistinli öldürüldü, 72 bin 43 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 245'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 585 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 422 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.