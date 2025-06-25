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Dünya

Hamas'tan ateşkes açıklaması: Olumlu tutumumuzu sürdürdüğümüzü vurguluyoruz

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırımı sona erdirmek için kapsamlı bir anlaşmaya varmayı amaçlayan arabulucuların çabalarına ve her türlü ciddi öneriye olumlu yaklaşmaya açık olduğunu duyurdu.

AA25 Haziran 2025 Çarşamba 19:58 - Güncelleme:
Hamas'tan ateşkes açıklaması: Olumlu tutumumuzu sürdürdüğümüzü vurguluyoruz
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Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Arabulucuların çabalarına ve halkımıza karşı yürütülen saldırıların ve soykırım savaşının durdurulmasını sağlayacak her türlü ciddi fikir veya öneriye yönelik olumlu tutumumuzu sürdürdüğümüzü vurguluyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, herhangi bir anlaşmanın "kalıcı bir ateşkesi, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini, acil insani yardım akışının sağlanmasını, yeniden inşanın başlatılmasını ve ciddi bir esir değişim anlaşmasına varılmasını sağlaması gerektiği" vurgulandı.

Hamas'ın açıklamasında, şu ana kadar bir anlaşmaya varılamamasından tamamen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümeti sorumlu tutuldu.

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