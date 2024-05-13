Hamas'tan ateşkes açıklaması: Talepler üzerinde konsensüs var

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 220. gününde sürüyor.

HAMAS: ATEŞKES MÜZAKERELERİNDE DİLLENDİRDİĞİMİZ TALEPLER ÜZERİNDE KONSENSÜS VAR

Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, Hamas heyetinin, Gazze'de ateşkes sağlanması için yürütülen müzakerelerde dile getirdiği talepler üzerinde hem halkın hem de Filistinli grupların uzlaşma sağladığını belirtti.

Bedran, Filistin direniş gruplarının temsilcilerinin Şam'daki Filistin Ulusal Konseyi binasında düzenlenen ve Gazze'deki son gelişmelerin tartışıldığı istişare toplantısında konuştu.

Müzakerelerin, tam ve kapsamlı ateşkes, İsrail ordusunun Gazze'nin tamamından çekilmesi, yerinden edilenlerin evlerine dönmesi, Filistin halkının ihtiyaçlarını karşılayacak yardım ve imar çalışmalarına başlanması ve sonrasında İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin yıllardır süren ızdıraplarını sona erdirecek bir esir takası anlaşmasını içermesi gerektiğini vurgulayan Bedran, bu talepler üzerinde, hem halk hem de Filistinli grupların uzlaştığını kaydetti.

Bedran, İsrail'in bir çeşit tecrit yaşadığını ve uluslararası ve bölgesel pek çok tarafın, İsrail heyetinin müzakerelerde takındığı tutumu kabul etmediğini dile getirdi.

Bedran, İsrail'in Refah'a girme konusundaki ısrarıyla kendisini daha fazla tecrit ettiğini aktardı.

Tüm bölgesel ve uluslararası taraflara Binyamin Netanyahu ile hükümetine bu saldırıyı durdurması için baskı kurma çağrısı yapan Bedran, Filistin halkının teslim olmayacağını ve işgale direnme hakkını kullanmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

- HAMAS ATEŞKES ÖNERİSİNE ONAY VERMİŞTİ



Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından, İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Hamas, 10 Mayıs'ta yaptığı açıklamada ise İsrail'in, arabulucuların ateşkes teklifini reddetmesinin ardından, esir takası anlaşması ve Gazze'de ateşkesle ilgili müzakere stratejisini gözden geçireceğini kaydetmişti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

06:08 ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrailli mevkidaşı ile yaptığı görüşmede ABD olarak İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı konusundaki ciddi endişelerini yineledi.

05:59 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a, Refah'a yönelik büyük bir saldırıya karşı oldukları mesajını verdi ve İsrailli bakandan Gazze'ye yardımların girişini kolaylaştırmalarını istedi.

00:31 İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 138'i hemşire 500 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği bildirildi.

00:29 Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, Hamas heyetinin, Gazze'de ateşkes sağlanması için yürütülen müzakerelerde dile getirdiği talepler üzerinde hem halkın hem de Filistinli grupların uzlaşma sağladığını belirtti.

00:27 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında çocukların, kadınların ve erkeklerin öldürüldüğü ya da zarar gördüğü olaylar göz önünde bulundurulduğunda İsrail'in "bazı durumlarda uluslararası insancıl hukuka uygun bir şekilde hareket etmediğini değerlendirmenin makul olduğunu" söyledi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 34 Filistinli öldürüldü, 78 bin 755 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 269'u karadan işgal sürecinde olmak üzere, 620 askerinin öldüğünü duyurdu.