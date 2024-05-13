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Dünya

Hamas'tan 'ateşkes' mesajı: Talepler üzerinde konsensüs var

Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, Hamas heyetinin, Gazze'de ateşkes sağlanması için yürütülen müzakerelerde dile getirdiği talepler üzerinde hem halkın hem de Filistinli grupların uzlaşma sağladığını belirtti.

AA13 Mayıs 2024 Pazartesi 00:37 - Güncelleme:
Hamas'tan 'ateşkes' mesajı: Talepler üzerinde konsensüs var
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Bedran, Filistin direniş gruplarının temsilcilerinin Şam'daki Filistin Ulusal Konseyi binasında düzenlenen ve Gazze'deki son gelişmelerin tartışıldığı istişare toplantısında konuştu.

Müzakerelerin, tam ve kapsamlı ateşkes, İsrail ordusunun Gazze'nin tamamından çekilmesi, yerinden edilenlerin evlerine dönmesi, Filistin halkının ihtiyaçlarını karşılayacak yardım ve imar çalışmalarına başlanması ve sonrasında İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin yıllardır süren ızdıraplarını sona erdirecek bir esir takası anlaşmasını içermesi gerektiğini vurgulayan Bedran, bu talepler üzerinde, hem halk hem de Filistinli grupların uzlaştığını kaydetti.

Bedran, İsrail'in bir çeşit tecrit yaşadığını ve uluslararası ve bölgesel pek çok tarafın, İsrail heyetinin müzakerelerde takındığı tutumu kabul etmediğini dile getirdi.

Bedran, İsrail'in Refah'a girme konusundaki ısrarıyla kendisini daha fazla tecrit ettiğini aktardı.

Tüm bölgesel ve uluslararası taraflara Binyamin Netanyahu ile hükümetine bu saldırıyı durdurması için baskı kurma çağrısı yapan Bedran, Filistin halkının teslim olmayacağını ve işgale direnme hakkını kullanmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

HAMAS ATEŞKES ÖNERİSİNE ONAY VERMİŞTİ

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından, İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Hamas, 10 Mayıs'ta yaptığı açıklamada ise İsrail'in, arabulucuların ateşkes teklifini reddetmesinin ardından, esir takası anlaşması ve Gazze'de ateşkesle ilgili müzakere stratejisini gözden geçireceğini kaydetmişti.

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