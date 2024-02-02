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Dünya

Hamas'tan ateşkese yönelik açıklama! ''Hala anlaşmaya varamadık''

Hamas Siyasi Büro Medya Danışmanı Taher al-Nono, İsrail ile muhtemel yeni esir takası anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Gazze'de ateşkes önerisine yanıt vermedik, hala üzerinde çalışılıyor” dedi.

İHA2 Şubat 2024 Cuma 02:03 - Güncelleme:
Hamas'tan ateşkese yönelik açıklama! ''Hala anlaşmaya varamadık''
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Hamas ve İsrail arasında muhtemel yeni esir takası anlaşmasına ilişkin çabalar devam ediyor.

Hamas Siyasi Büro Medya Danışmanı Taher al-Nono yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalara 6 hafta ara verilmesini ve İsrailli esirler ile Filistinli mahkumların karşılıklı olarak serbest bırakılmasını içeren muhtemel anlaşmaya ilişkin Hamas'ın henüz yanıt vermediğini ve anlaşmanın üzerinde çalışmanın devam ettiğini belirtti.

Al-Nono, "Müzakerelerin şu anki aşamasının sıfır olduğunu söylüyoruz ve aynı zamanda bir anlaşmaya vardığımızı da söyleyemeyiz" dedi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ansari yaptığı açıklamada, Fransa'nın başkenti Paris'te Katarlı, ABD'li, İsrailli ve Mısırlı yetkililer arasında yapılan görüşmelere değinerek, Hamas'ın İsrail ile muhtemel yeni esir takası anlaşmasına dair teklifi "olumlu bir atmosferde" aldığını ve cevap beklediklerini ifade etmişti.

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