Dünya

Hamas'tan Barış Kurulu'na çağrı: İsrail ateşkesi ihlal etmeyi durdursun

Hamas, Barış Kurulu'na seslenerek işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi bırakmaya zorlanmasını, bölgeye yardım ve barınma malzemelerinin girişine izin verilmesini istedi.

AA23 Ocak 2026 Cuma 00:01 - Güncelleme:
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Konseyi'ni işgalin ihlallerini durdurma sorumluluğunu üstlenmeye ve başta yardım ve barınma malzemelerinin girişi, yardım ve yeniden yapılanma çalışmalarının başlatılması olmak üzere anlaşmanın şartlarına uymaya zorlamaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, devam eden suçları durdurmak için herhangi bir gerçek baskı olmaması dolayısıyla İsrail'in Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlal etmesi sonucu 484 kişinin yaşamını yitirdiği, 1297 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hamas'ın açıklamasında, İsrail'in, Amerikan düzenlemeleri ve garantileri doğrultusunda açıklananların aksine, ateşkes şartlarını aralıksız ihlal etmeye, Ulusal Komite'nin çalışmalarını aksatmaya ve engellemeye çalıştığı bir dönemde, Hamas'ın ateşkes anlaşmasına bağlı kalacağı ifade edildi.

