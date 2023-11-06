Hamas'tan BM'ye uluslararası komite kurma çağrısı

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridindeki hastanelere ilişkin iddialarına dair yazılı açıklama yayınladı.



Açıklamada, İsrail ordu sözcüsünün basın toplantısında iddia ettiği şeylerin doğru olmadığı belirtildi.

BM Genel Sekreteri Guterres'e çağrıda bulunulan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastaneleri ziyaret ederek, İsrail'in buraların saklanma yeri olarak kullanıldığına ilişkin "yanlış anlatılarını" soruşturmak üzere uluslararası bir komite kurması talebinde bulunuldu.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"(İsrail Ordu Sözcüsü) Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi ve Katar Hastanesini hedef alma tehditlerini, Hamas'ın bunların altına tüneller inşa ettiğini ve buraları roketler fırlatmak için siper olarak kullandığını söyleyerek haklı çıkarmaya çalıştı.

Bu, sivillere ve Gazze hastanelerinde yaralı ve hastalara karşı devam eden suçlarını aklamaya yönelik bir yalandan başka bir şey değil."

Açıklamada, Endonezya hastanesinde tünel bulunduğuna ilişkin iddiaların da doğru olmadığını belirtilerek, "Esasında, hastanenin akaryakıt deposu için kazılıp inşa edilmiş bir odası var ve mühendislik haritaları ile resimler bunu kanıtlıyor." denildi.

Ayrıca, Hamad Hastanesi'nde tünel bulunduğuna ilişkin iddianın da doğru olmadığı ifade edilerek hastanenin altında elektrik jeneratörleri için kullanılan bir odanın yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, "İsrail ordusu sözcüsünün Hamas'ın yakıt çaldığı konusundaki iddiası da sahtedir ve bu iddia, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından kategorik olarak yalanlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusu, Gazze'deki hastaneleri yine hedef göstermişti

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, dün düzenlediği basın toplantısında, yoğun abluka ve saldırı altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin Hamas tarafından kullanıldığını iddia etmişti.

Gazze Şeridi'ndeki Katar, Şifa ve Endonezya hastanelerinin Hamas tarafından kullanıldığını ileri süren Hagari, sunduğu bazı ses kayıtları, fotoğraflar ve grafiklerin iddialarına delil olduğunu savunmuştu.

Hastaneler hedefte

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa, Nasr Çocuk, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastaneleri ile tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerini hedef almış, saldırılarda yüzlerce kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Kızılhaç ve birçok uluslararası örgüt, hastanelerin hedef alınmasına tepki göstermişti.