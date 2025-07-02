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Dünya

Hamas'tan ''casuslukla'' suçlanan Ebu Şebab'a 10 gün süre

Hamas, Gazze Şeridi'nde 'silahlı çete kurma ve düşman yararına casusluk yapmakla' suçladığı Yaser Cihad Mansur Ebu Şebab isimli vatandaşın teslim olması için 10 gün süre verdi.

AA2 Temmuz 2025 Çarşamba 13:57 - Güncelleme:
Hamas'tan ''casuslukla'' suçlanan Ebu Şebab'a 10 gün süre
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Hamas'a bağlı askeri yargı heyetinden yapılan yazılı açıklamada, Filistin'in 1960 yılındaki ceza kanunu ve 1979 yılındaki devrim kanunu doğrultusunda Ebu Şebab'ın teslim olması yönüne karar verildiği belirtildi.

Ebu Şebab'ın "ihanet, düşman yararına casusluk yapmak ve silahlı çete kurmakla" suçlandığı vurgulanan açıklamada, Ebu Şebab'ın 2 Temmuz'dan itibaren 10 gün içinde teslim olması yönünde süre verildiği kaydedildi.

Ebu Şebab'ın söz konusu süre zarfında teslim olmaması durumunda firar sayılacağı ve gıyaben yargılanacağına dikkat çekilen açıklamada, Ebu Şebab'ın yerine bilenlerin vatandaşlık görevini yerine getirerek ilgililere bilgi vermesi çağrısı yapıldı.

Gazze'deki yerel kaynaklara göre Ebu Şebab, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğu bölgelerinde yaşıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 5 Haziran 2025'te Gazze Şeridi'nde bazı milis gruplarını Hamas'a karşı silahlandırdıklarını itiraf etmişti.

İsrail eski Savunma Bakanı Lieberman da İsrail devlet televizyonu KAN'a verdiği röportajda, Tel Aviv yönetiminin Gazze'de terör örgütü DEAŞ ile ilişkili bir milis grubu silahlandırdığını iddia etmişti.

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