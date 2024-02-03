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Dünya

Hamas'tan dikkat çeken açıklama: Bazı teklifler ve öneriler aldık

Bazı teklifler ve öneriler aldıklarını bildiren Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, İsrail ile Gazze Şeridi'ne yönelik henüz nihai bir anlaşmanın söz konusu olmadığını söyledi.

AA3 Şubat 2024 Cumartesi 22:23 - Güncelleme:
Hamas'tan dikkat çeken açıklama: Bazı teklifler ve öneriler aldık
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Hamdan, düzenlediği basın toplantısında, İsrail ile 2'nci bir esir takası ve Gazze Şeridi'nde tam ateşkes konusunda açıklamalarda bulundu.

İsrail ile şu ana kadar nihai olarak ateşkes ve esir takası konusunda yapılmış bir anlaşmanın olmadığının altını çizen Hamdan, bazı teklifler ve öneriler aldıklarını, Hamas olarak bunun üzerinde çalıştıklarını, Filistin halkının çıkarları göz önünde bulundurarak karar alacaklarını söyledi.

Paris'teki toplantıda olası anlaşmaya ilişkin genel çerçeve taslağını Hamas'ın teslim aldığını belirten Hamdan, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik tüm saldırılarını durdurması ve Gazze Şeridi'ndeki tüm işgal güçlerini çekmesi esasında anlaşmaya odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anlaşma taslağı üzerinde durduklarını aktaran Hamdan, çalışmalara ilişkin "Gazze'deki halkımızın üzerinde 17 yıldır devam eden ablukanın kaldırılması, yeniden imar ve ciddi esir takası anlaşması da yer alıyor." dedi.

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