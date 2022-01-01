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Dünya

Hamas'tan dikkat çeken açıklama: Tek sorumlu İsrail'dir

Hamas, İsrail hapishanelerindeki idari tutukluluk uygulamasını protesto için 4 ayı aşkın süredir açlık grevini sürdüren Hişam Ebu Hevaş'ın hayatından İsrail'in sorumlu olduğunu belirtti.

AA1 Ocak 2022 Cumartesi 21:27 - Güncelleme: 1 Ocak 2022 Cumartesi 21:27
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Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, yayımladığı yazılı açıklamada, "Siyonist işgal güçlerini, asil esirlerimizin sıkıntılarını görmezden gelerek kibrini ve küstahlığını devam ettirmemesi konusunda uyarıyoruz. Ebu Hevaş'ın hayatının tüm sorumluluğu İsrail'e aittir." ifadesini kullandı.

Hamas'ın 138 gündür açlık grevi yapan Ebu Hevaş'ın sağlık durumunu ve karşı karşıya kaldığı tehlikeli durumları yakından takip ettiğine dikkati çeken Kanu, Filistinli tutuklunun çok kritik bir sürece girmesine rağmen İsrail'in bu durumu görmezden geldiğini belirtti.

Kanu, uluslararası insan hakları kurumlarına, açlık grevi yapan tutukluların karşı karşıya kaldığı sıkıntılara karşı üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi ve tutuklukların hayatının kurtarılması çağrısında bulundu.

El-Halil kentinin güneyindeki Dura beldesinde ikamet eden 5 çocuk babası Ebu Hevaş (40), 27 Ekim 2020'den bu yana "idari tutuklu" olarak hapishanede tutuluyor. Ebu Hevaş, daha önce de 8 sene İsrail hapishanesinde tutuklu kalmıştı.

Ebu Hevaş, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto için 17 Ağustos'ta açlık grevine başlamıştı.

İsrail Askeri İstinaf Mahkemesi 12 Aralık'ta Ebu Hevaş'ın tutukluluk kararına karşı sunulan itirazı reddederek, idari tutukluluk halinin 4 ay daha uzatılmasına hükmetmişti.

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