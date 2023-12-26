İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2023 Salı / 14 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,2156
  • EURO
    32,446
  • ALTIN
    1932.27
  • BIST100
    7299.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hamas'tan esir takası açıklaması: İsrail Gazze'ye saldırıları durdurmalı
Dünya

Hamas'tan esir takası açıklaması: İsrail Gazze'ye saldırıları durdurmalı

Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, İsrail ile yeni esir takası konusundaki önemli şartlarının Gazze'ye yönelik saldırıların tamamen durması olduğunu belirtti.

AA26 Aralık 2023 Salı 22:24 - Güncelleme:
Hamas'tan esir takası açıklaması: İsrail Gazze'ye saldırıları durdurmalı
ABONE OL

Hamdan, Hamas'ın Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki ofisinde düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ateşkes ihtimali hakkında konuştu.

Son zamanlarda esir takası müzakerelerine ilişkin girişimler ve öneriler konusunda çok fazla konuşmaların yapıldığını belirten Hamdan "Burada Hamas'ın net tutumu şudur; halkımıza yönelik Nazi (İsrail'in) suç saldırılarının durması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Gazze halkının İsrail'in daha fazla katliamla ihlal edeceği "bir geçici ateşkesi" beklemediğini söyleyen Hamdan, "Aksine saldırıların kapsamlı bir şekilde durdurulmasını bekliyor. Ateşkes konusunda henüz olgun bir girişim yok ve işgal ordusu geriye doğru ilerlemek için taktik değiştirmeye çalışıyor." diye konuştu.

Hamas yetkilisi, İsrail'in Gazze'ye yönelik 8 Ekim'den beri gerçekleştirdiği saldırılarda şu ana kadar yaklaşık 21 bin sivilin öldüğünü ve 54 bin sivilin yaralandığını kaydetti.

  • Hamas
  • Siyasi Büro
  • Gazzeye saldırılar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.