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Dünya

Hamas'tan 'esir takası' açıklaması: Saldırılarını durdurursa 'tam bir anlaşmaya' hazırız

Hamas, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması halinde, rehine ve mahkum takasını da kapsayan ‘tam bir anlaşmaya' hazır olduğunu duyurdu.

30 Mayıs 2024 Perşembe 20:43 - Güncelleme:
Hamas'tan 'esir takası' açıklaması: Saldırılarını durdurursa 'tam bir anlaşmaya' hazırız
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Gazze'de İsrail'in sivillere yönelik katliamları devam ederken Hamas'tan açıklama geldi. Hamas, saldırıların durması halinde rehine ve mahkum takasını kapsayan tam anlaşmaya hazır olduklarını duyurdu.

TEK BİR ŞART SUNDULAR

Hamas tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Daha önceki tüm dolaylı müzakere turlarında arabulucuların çabalarıyla esneklik ve pozitiflik gösterdik.

Yine söylüyoruz. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması halinde, rehine ve mahkum takasını da kapsayan tam bir anlaşmaya hazırız

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