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Dünya

Hamas'tan esir takası hakkında yeni açıklama

Hamas, İsrail ile Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla ilgili sunulan yeni öneriye ilişkin cevabını arabuluculara ilettiğini duyurdu.

AA13 Nisan 2024 Cumartesi 22:22 - Güncelleme:
Hamas'tan esir takası hakkında yeni açıklama
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Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla alakalı 8 Nisan'da sunulan öneriye ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Hamas'ın sunulan öneriyle ilgili yanıtını Mısır ve Katar'daki arabuluculara ilettiği belirtildi.

Hamas'ın hem hareketin hem de Filistin halkının taleplerine bağlı olduğu vurgulandı.

Bu taleplerin "kalıcı ateşkes, işgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin tamamından çekilmesi, zorla yerinden edilenlerin yaşadıkları bölgelere yeniden dönmesi, bölgeye insani yardım girişinin artırılması ve yeniden imar çalışmalarının başlatılması" olduğu yinelendi.

Hamas'ın İsrail ile "ciddi ve gerçek esir takası anlaşması imzalamaya hazır olduğuna" işaret edildi.

Açıklamada, 8 Nisan'da Hamas'a sunulan teklifin içeriğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Mısır'da 7 Nisan'da yeniden başlayan ateşkes ve esir takası müzakerelerinin ardından Hamas, 9 Nisan'daki açıklamasında yeni önerinin kendilerine iletildiğini duyurmuştu.

Hamas yetkililerinden Mahmud Merdavi, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, arabulucular tarafından sunulan teklifin, açık ve net şekilde ateşkesi ve İsrail'in Gazze'den çekilmesinin gerekliliğini yok saydığını söylemişti.

İsmini açıklamayan Filistinli kaynak, 8 Nisan'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkesle ilgili sunulan önerinin esir takası ve yerinden edilen Filistinlilerin kuzeydeki bölgelere "şartlı" dönüşünden oluştuğunu öne sürmüştü.

Önerinin 3 aşamadan oluştuğunu söyleyen kaynak, ilk aşamada İsrailli sivil esirlere karşılık 100'ü uzun süreli hapis cezası verilenler olmak üzere 900 Filistinlinin salıverilmesi ve yerinden edilen Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine dönmesini içerdiğini aktarmıştı.

Kaynak, ikinci aşamada tüm İsrailli esirlere karşılık üzerinde anlaşmaya varılan sayıda Filistinli tutuklunun serbest bırakılacağını, üçüncü aşamada da İsrailli esirlerin cesetlerinin teslim edileceğini bildirmişti.

  • Hamas
  • ateşkes
  • esir takası

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