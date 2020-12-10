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Dünya

Hamas'tan Fas-İsrail normalleşmesi açıklaması

Hamas tarafından yapılan açıklamada, 'Fas'ın İsrail'le normalleşmesi Filistin davasına hizmet etmeyen siyasi bir hata.' dedi.

AA10 Aralık 2020 Perşembe 23:49 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 23:49
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Hamas, Fas'ın İsrail'le ilişkileri normalleştirmesinin Filistin davasına hizmet etmeyen siyasi bir hata olduğunu belirtti.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırgan politikasının dozunu artırmak için tüm normalleşme adımlarını kullandığını ifade etti.

Fas-İsrail normalleşmesinin Filistin davasına hizmet etmediğini ve siyasi bir hata olduğunu söyleyen Kasım, "Normalleşme, işgalci İsrail'i Filistin halkının haklarını inkar etmeye devam etmesi için cesaretlendiriyor." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fas ile İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

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