Hamas'tan ''Gazze planı'' açıklaması: Yakında cevap vereceğiz

Hamas Siyasi Büro Üyesi Muhammed Nezzal, basına yaptığı açıklamada, "Hamas, plan açıklandığı 30 Eylül'den sonraki günden itibaren Filistinli gruplar, bağımsız şahsiyetler ve arabulucularla hem içeride hem dışarıda istişarelere başladı. Elimizde çok sayıda eleştiri olmasına rağmen hareket, konuyu tüm ciddiyetiyle ele alıyor." ifadelerini kullandı.

Hamas'ın planı ciddi biçimde değerlendirdiğini ve yakında yanıt vereceğini belirten Nezzal, nihai tutum olarak Filistin halkının en yüksek çıkarlarını ve Filistin davasının stratejik sabitelerini dikkate alacaklarını vurguladı.



"Bizden ya tamamen kabul ya da tamamen ret gibi bir yaklaşımı kabul etmiyoruz. Zaman baskısı ve tehditlerle hareket etmiyoruz." diyen Nezzal, Hamas'ın Filistin halkının çıkarlarını gözeten ve tüm siyasi dengeleri dikkate alan yaklaşım sergilediğini vurguladı.

- "ANLAŞMALARA VARMAK KONUSUNDA CİDDİYİZ"

Nezzal, hareketin dost Arap ve İslam ülkeleriyle sürekli ve hassas temas halinde olduğunu belirterek, "Son 28 saat içinde uzmanlarımız, gece gündüz çalışarak arabulucular ve dost ülkelerle iletişimlerini sürdürdü. Biz, gerçekten anlaşmalara varmak konusunda ciddiyiz." dedi.

Planla ilgili ciddiyetlerinin zaman baskısından değil Gazze'de iki yıldır süren toplu katliamı durdurma isteğinden kaynaklandığını dile getiren Nezzal, "Bu katliamın üçüncü yılına girmesini istemiyoruz. Bizim için zaman, kandır. Bu nedenle halkımızın maruz kaldığı toplu katliamı durdurmak için çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray, 29 Eylül'de ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı.

Katar ve Mısır, Trump'ın Gazze planını Hamas'a iletmişti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, Gazze'de 167 binden fazla kişinin yaralandığını, bunların 42 bininin "hayat değiştiren" yaralanma niteliğinde olduğunu ve bunun da dörtte birini çocukların oluşturduğunu belirtti.

04.40 Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'a "Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması" konusunda çağrıda bulundu.

00.59 Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes ve esir değişimiyle ilgili sunduğu plana yakında yanıt vereceğini bildirdi.

00.05 İsrail güçlerinin, temmuz ayında alıkoyduğu Gazze'deki Sahra Hastaneleri Müdürü Mervan el-Hams'ın hemşire olan kızı Tesnim'i de alıkoyduğu belirtildi.

00.00 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki çözüm planlarına yönelik, "Sizin için beklenmedik olabilir ama iki devletli çözüme katkı sağlayacaksa Rusya genel olarak bunları desteklemeye hazır. Bence her şeyin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Filistin Yönetimi'ne devredilmesi daha iyi olur" dedi.

GAZZE'DE CAN KAYBI 66 BİN 225'E YÜKSELDİ

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 66 bin 225'e, yaralı sayısı 168 bin 938'e yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği yoğun saldırılar nedeniyle, can kayıpları ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıların bilançosuna ilişkin son rakamları açıkladı. Açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 77 cansız bedenin ve 222 yaralının getirildiği aktarıldı. İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana ise, 13 bin 357 Filistinlinin öldürüldüğü, 56 bin 897 Filistinlinin de yaralandığı açıklandı.

Bazı cesetlerin hala enkaz altında bulunduğu vurgulanan bakanlık açıklamasında, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 66 bin 225'e, yaralı sayısının da 168 bin 938'e yükseldiğini bildirdi.

YARDIM DAĞITIM BÖLGELERİNDE ÖLENLERİN SAYISI 2 BİN 582'YE YÜKSELDİ

İsrail'in yardım noktalarına saldırılar düzenlemeye devam ettiğini de vurgulayan Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 2 cansız bedenin hastanelere ulaştığını, 44 kişinin de yaralandığını duyurdu. Açıklamada, "Yardım dağıtım noktalarında geçimlerini sağlamak için beklerken ölenlerin sayısı 2 bin 582'ye, yaralı sayısı ise 18 bin 974'de yükseldi" denildi.