Hamas'tan Gazze'de ateşkese yönelik son girişime olumlu cevap

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 273. gününde sürüyor.

HAMAS YETKİLİSİ: HAMAS, GAZZE'DE ATEŞKESE YÖNELİK SON GİRİŞİME OLUMLU YANIT VERDİ

Hamas'ın yurt dışındaki Ulusal İlişkiler Departmanı Başkanı Ali Bereke, son ateşkes girişimi ve Hamas hareketinin bu konudaki tutumu hakkında AA'ya değerlendirmelerde bulundu.



Bereke, "Hamas ve Filistin direniş grupları, kalıcı ateşkes, siyonist işgal ordusunun Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi, yerinden edilenlerin evlerine dönüşü ve Gazze'nin yeniden imar ve inşası başta olmak üzere Filistin halkının taleplerini gerçekleştirecek her türlü girişime açıktır." dedi.

Hareketin, Mısır ve Katar'ın ateşkese yönelik yeni girişimlerine "olumlu yanıt verdiğini" belirten Bereke, arabuluculara Filistin halkının bu taleplerini gerçekleştirecek her türlü girişimi desteklediğini bildirdiğini söyledi.

Bereke, "Hamas hareketi olarak bizim görevimiz işgale karşı koymak, topraklarımızı özgürleştirmek, kutsallarımızı yeniden tesis etmek ve Filistin halkımızı savunmak için çalışmaktır. Eğer yeni girişim, Filistin halkına yönelik saldırganlığa son verir ve işgal ordusunun geri çekilmesini sağlarsa, biz de bunu olumlu karşılayacağız." ifadelerini kullandı.

Bereke, müzakerelerin mevcut durumu ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkese dair olumsuz tutumuyla ilgili olarak şunları söyledi: Top İsrail'de. Çünkü suçlu (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu kalıcı ateşkesi reddediyor ve her zaman Filistin halkına yönelik saldırganlığını sürdürmek istediğini vurguluyor. Netanyahu, her zaman hileli dövüşüyor, yalan söylüyor ve savaşı uzatmak istiyor. Çünkü savaş durduğunda yolsuzluk suçlaması nedeniyle siyonist oluşumda yargılanacak. Bu nedenle bu savaşı erteliyor, uzatıyor ve bu savaşı kendisi için şahsi bir savaş olarak görüyor.

Netanyahu'nun "Filistin halkına karşı bir soykırım savaş ve gerçek bir açlık savaşı" yürüttüğünü vurgulayan Bereke, bu uygulamaların "İsrail işgalinin hapishanelerindeki esirleri tehdit ettiğini ve Filistin halkına baskı yaptığını" ifade etti.

"Netanyahu'nun suçları, İkinci Dünya Savaşı'ndaki Nazi suçlarını aştı" değerlendirmesinde bulunan Bereke, uluslararası topluma ve Uluslararası Adalet Divanına "Netanyahu ve ekibinin insanlığa karşı savaş suçlusu olarak cezalandırılması" çağrısını yineledi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Hamas'ın yurt dışındaki Ulusal İlişkiler Departmanı Başkanı Ali Bereke, hareketin, Gazze'de ateşkesi garanti altına alan bir anlaşmaya varılması yönündeki son girişime "olumlu" yanıt verdiğini ve arabuluculara, Filistin halkının taleplerini gerçekleştirecek her türlü girişimi desteklediğini bildirdi.

06:27 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde birçok noktaya düzenlediği saldırılarda en az 10 Filistinli şehit oldu, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

00:39 Mısır, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurması ve sınır kapılarını açması için İsrail'e baskı yapılmasını istedi.

00:26 İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentine düzenlediği baskın sırasında gerçek mermi ve zehirli gaz kullandığı, çok sayıda Filistinlinin atılan zehirli gazdan etkilendiği belirtildi.

00:05 İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nde iki evi hedef alan hava saldırısında ikisi kadın 4 Filistinli hayatını kaybetti.

00:02 İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin geri getirilmesi için Filistinli gruplarla esir takası anlaşması imzalanması talebiyle Batı Kudüs'te gösteri düzenledi.

00:00 Almanya Deniz Kuvvetlerinin, 9 aydır Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail ordusu ile 2 yıllık Ortak Çalışma Planı imzaladığı bildirildi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 11 Filistinli öldü, 87 bin 445 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 322'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 677 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 561 Filistinli hayatını kaybetti.