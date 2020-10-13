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Dünya

Hamas'tan gözdağı gibi sözler: İsrail bedelini ödeyecek

Hamas, 'Direniş, İsrail'in tutuklulara yönelik saldırılarına karşı koymaya hazır.' açıklamasında bulundu. Açıklamada 'İşgalci, bunun bedelini ödeyecektir.' ifadelerine de yer aldı.

AA13 Ekim 2020 Salı 07:11 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 07:11
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Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Eshel Cezaevi'nde bulunan Filistinli tutuklulara karşı hapishane idaresince insanlık suçu işlendiği bildirildi.

Açıklamada, "İşgalci, bunun bedelini ödeyecektir. Direniş, İsrail'in tutuklulara yönelik saldırılarına karşı koymaya hazır." ifadelerine yer verildi.

- İSRAİL ÖZEL BİRLİĞİNDEN HAPİSHANEYE BASKIN

Hamas'a bağlı Esirler Enformasyon Merkezi Müdürü Nahid el-Fahuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusu bünyesindeki "Metzada" adlı özel askeri birliğin Filistinli mahkumların bulunduğu Eshel Hapishanesine baskın düzenleyerek mahkumlara saldırdığını söyledi.

Hapishaneye silahlarla baskın düzenlemenin mahkumların hayatları için gerçek bir tehdit ve tehlike oluşturduğunu belirten Fahuri, Metzada birliğinin mahkumlara acımasızca saldırmasının ardından cezaevinde gerilimin had safaya çıktığını ifade etti.

Fahuri, "Hapishanedeki hasta ve yaşlı insanlara aldırış etmeden mahkumların odalarına acımasızca saldırı, kabul edilecek bir durum değildir. Bu adım, hapishanelerde bir patlamaya neden olabilir." dedi.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hala 365'i "idari tutuklu" 4 bin 700 Filistinli bulunuyor.

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