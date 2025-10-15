Hamas'tan insanlık dersi! İsrailli esirin babası: Oğluma ibadet izni verdiler

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası kapsamında serbest bırakılan Angrest babası, İsrail devlet televizyonu KAN'a açıklamada bulundu.

Angrest'in babası, "Hamas'ın esir tuttuğu süre boyunca oğluna günde 3 kere Yahudilerin Siddur adlı dini kitabından dua okumasına izin verdiğini" söyledi.

İsrailli askerin babası, oğlunun kendisine "esir tutulduğu sürede dua etmek için Siddur kitabını talep ettiğini ve kitabın üst düzey bir Hamas yetkilisinden kendisine ulaştırıldığını, ayrıca su içebildiğini ve çok çeşit yemek yiyebildiğini" söylediğini iletti.



Oğlunun, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırıları altında "cehennemi yaşadığını" belirten İsrailli baba, ancak şimdi "durumunun iyi olduğunu ve giderek güçlendiğini" ifade etti.

İsrailli asker Matan Angrest, Hamas ile İsrail arasında Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında serbest bırakılmıştı.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.