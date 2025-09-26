Hamas'tan işgalci İsrail'e operasyon: Tank ve buldozerler imha edildi

İslami Cihat Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri'nden yapılan açıklamada da Kudüs Seriyyeleri unsurlarının, Gazze'nin kuzeybatısındaki Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki El-Uyun Caddesi ile köprünün kesiştiği noktada bir Merkava tankını RPG-29 tipi roketle hedef aldığı dile getirildi.

"SAKİB" BOMBASIYLA İMHA EDİLDİ

En-Nasır Selahaddin Tugayları ile birlikte aynı noktada bir başka tankın da tanksavar füzesiyle hedef alındığı kaydedilen açıklamada, Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki El-Cela ve El-Uyun caddelerinin kesiştiği noktada, İsrail'e ait askeri bir aracın yüksek patlayıcılı "Sakib" bombasıyla imha edildiği aktarıldı.

Direniş gruplarının açıklamalarında, tüm operasyonların 23 Eylül'de gerçekleştiği belirtilirken, operasyonlarda İsrail'e herhangi bir asker kaybı verdirildiğine dair bilgi paylaşılmadı.

