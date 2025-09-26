İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Eylül 2025 Cuma / 4 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,575
  • EURO
    48,6782
  • ALTIN
    5056.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hamas'tan işgalci İsrail'e operasyon: Tank ve buldozerler imha edildi
Dünya

Hamas'tan işgalci İsrail'e operasyon: Tank ve buldozerler imha edildi

Filistinli direniş grupları, Gazze'nin kuzeybatısında soykırımcı İsrail ordusuna ait araçları hedef alan bir dizi operasyon düzenlediklerini açıkladı. Operasyonlarda tanklar, buldozerler ve askeri araçlar roket ve patlayıcılarla vuruldu.

AA26 Eylül 2025 Cuma 20:13 - Güncelleme:
Hamas'tan işgalci İsrail'e operasyon: Tank ve buldozerler imha edildi
ABONE OL

İslami Cihat Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri'nden yapılan açıklamada da Kudüs Seriyyeleri unsurlarının, Gazze'nin kuzeybatısındaki Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki El-Uyun Caddesi ile köprünün kesiştiği noktada bir Merkava tankını RPG-29 tipi roketle hedef aldığı dile getirildi.

"SAKİB" BOMBASIYLA İMHA EDİLDİ

En-Nasır Selahaddin Tugayları ile birlikte aynı noktada bir başka tankın da tanksavar füzesiyle hedef alındığı kaydedilen açıklamada, Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki El-Cela ve El-Uyun caddelerinin kesiştiği noktada, İsrail'e ait askeri bir aracın yüksek patlayıcılı "Sakib" bombasıyla imha edildiği aktarıldı.

Direniş gruplarının açıklamalarında, tüm operasyonların 23 Eylül'de gerçekleştiği belirtilirken, operasyonlarda İsrail'e herhangi bir asker kaybı verdirildiğine dair bilgi paylaşılmadı.

Kassam Tugayları'ndan katil İsrail'e darbe! Ölü ve yaralılar var

Kassam Tugayları'ndan işgalci İsrail'e darbe: Mustaribin timi imha edildi

Katil İsrail ordusuna Kassam darbesi

ÖNERİLEN VİDEO

Beyaz Saray'da tarihi zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.