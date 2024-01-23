İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 109. gününde sürüyor.

HAMAS'IN MEDYA SORUMLUSU VELİD KİLANİ: GEÇİCİ ATEŞKES TALEPLERİNİ REDDEDİYORUZ

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki esirlerin serbest bırakılması karşılığında iki aylık ateşkes teklifinde bulunduğu iddialarını değerlendiren Hamas'ın medya sorumlusu Velid Kilani, "Direnişin temel şartı savaşın geçici değil, tamamen kapsamlı bir şekilde durması. Bundan sonra, esir takası, imar ve yardımların girişi gibi diğer dosyaların konuşulmasına geçilecek." dedi.

AA muhabirine konuşan Kilani, İsrail'in bu yönde bir teklifte bulunduğu haberlerini basından okuduğunu ancak henüz Hamas'a ulaşan resmi bir teklif bulunmadığını söyledi.

İsrail'den Hamas'a ateşkes teklifi! Bununla ilgili durumun gün içerisinde netleşeceğini ifade eden Kilani, dolayısıyla Hamas'ın da bu söylenen teklife resmi olarak henüz bir cevap vermediğini belirtti.

İsrail'in yaptığı söylenen teklifin Hamas açısından kabul edilebilir olmadığını ifade eden Kilani, şöyle devam etti:

"Direniş (Hamas) daimi ateşkes istiyor. Sınırlı teklifleri reddediyor. Hamas'ın temel şartı savaşın geçici değil, tamamen durması. Bundan sonra esir takası, imar ve yardımların girişi gibi diğer dosyaların konuşulmasına geçilecek. Eğer bu şart onaylanırsa, ateşkesi birkaç saat sonrası veya günler sonrasında görebiliriz. Düşman (İsrail) sınırlı ateşkes istiyor. Bu yeni öneriyi (basından) okudum, iki ay süreli bir ateşkes (teklifinden söz ediliyor). Bu iki ay süresince birkaç aşamalı esir takası operasyonu gerçekleştirileceği söyleniyor. Ancak dediğim gibi direnişin (Hamas) temel şartı, daimi ve kapsamlı bir ateşkestir. Sonrasında esir takası gibi bazı ayrıntılar üzerinde pazarlık yaparız."

ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesinin İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, İsrail'in Hamas'a yeni bir "ateşkes" teklifinde bulunduğu kaydedilmişti. Haberde Tel Aviv yönetiminin, Hamas'ın elindeki esirlerin tamamının serbest bırakılması karşılığında Gazze'ye yönelik saldırılarına 2 ay ara vermeyi önerdiği vurgulanmıştı.

İsrail'in Gazze'de kalıcı ateşkes içermeyen öneriyi Katar ve Mısır aracılığıyla ilettiği aktarılan haberde, İsrailli yetkililerin Hamas'tan yanıt beklediklerini ancak önümüzdeki günlerde ilerleme kaydedilebileceği konusunda temkinli bir iyimserlik içinde olduklarını vurguladığı aktarıldı.

- GAZZE'DEKİ İSRAİLLİ ESİRLER



Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlemiş, çok sayıda İsrailli esir alınmıştı.

Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

İsrail ordusuna göre, şu anda Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

03:57 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in işgali ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin Filistin devletinin bir parçası ve halkının vazgeçilemez önceliklerden olduğunu söyledi.

02:27 Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de ölenlerin sayısının 25 bini geçtiğine dikkati çekerek, "Her saatte 2 anne öldürülüyor." açıklamasında bulundu.

02:24 İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki esirlerin serbest bırakılması karşılığında iki aylık ateşkes teklifinde bulunduğu iddialarını değerlendiren Hamas'ın medya sorumlusu Velid Kilani, "Direnişin temel şartı savaşın geçici değil, tamamen kapsamlı bir şekilde durması. Bundan sonra, esir takası, imar ve yardımların girişi gibi diğer dosyaların konuşulmasına geçilecek." dedi.

02:14 Mısır, İsrail'in Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınır hattı Philadelphia Koridoru'nu (Selahaddin Koridoru) işgal etmesine yönelik bir hareketinin, Mısır-İsrail ilişkilerini ciddi şekilde tehdit edeceğini belirtti.

00:01 Savaşarak Gazze'deki İsrailli esirleri kurtarmanın imkansız olduğunu dile getiren esir yakınları, hükümete bir an önce Hamas ile anlaşma yapması çağrısında bulundu.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250'si kadın olmak üzere 25 bin 295 Filistinli öldürüldü, 63 bin kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 195'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 532 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 369 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 166 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.