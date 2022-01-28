Hamas'tan, İsrail Başbakanı Bennett'a ''Filistin devleti'' tepkisi

AA 28 Ocak 2022 Cuma 23:05 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 23:05

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk'in yaptığı ve Hamas'ın internet sitesinden yayınlanan yazılı açıklamada, Bennett'ın bağımsız Filistin devletine ilişkin sözlerine tepki gösterildi.

Açıklamada, "Bennett'ın açıklamaları Filistin devletinin kurulmasına yönelik hiçbir müzakereye yer bırakmıyor. Bu olay, düşmanı ve halkımıza karşı açılan savaşı yeniden gösteriyor." ifadelerine yer verdi.

Bennett'ın açıklamalarıyla müzakere hayalinin peşinden koşanlara bir "tokat" attığı kaydedilen açıklamada, kime yönelik bu ifadelerin kullanıldığı belirtilmedi.

- Bennett'ın "Filistin devletinin kurulmasına karşıyım" açıklaması

Bennett, dün "Israel Today" gazetesine verdiği bir demeçte, "Ben sağ kesimindenim ve duruşum değişmedi. Hâlâ Filistin devletinin kurulmasına karşıyım ve devletimizi savunmaya devam ediyorum." demişti.

Filistin yönetiminden herhangi bir liderle bir araya gelmeye hazır olmadığını söyleyen Bennett, Filistin devleti için siyasi müzakerelere izin vermeyeceğini savunmuştu.

Kabinesindeki Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile Savunma Bakanı Benny Gantz'ın Filistinli yetkililerle yaptığı görüşmelere atıfla "Her iki bakanın siyasi anlamda bir adım atma yetkileri yok." diyen Bennett, "Başbakan olduğum sürece Oslo (Anlaşması'nın uygulanması) diye bir şey olmayacak." ifadelerini kullanmıştı.

Filistinliler, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını istiyor. Tel Aviv yönetimi ise "Kudüs'ün tamamının İsrail'in başkenti olduğunu" öne sürerek bu talebe karşı çıkıyor.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, Tel Aviv yönetiminin "1967 sınırlarını kabul etmemesi, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilere geri dönüş hakkını tanımaması ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.