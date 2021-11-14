Hamas'tan İsrail hapishanelerinde açlık grevindeki Filistinlilerin kurtarılması için acil müdahale çağrısı

AA 14 Kasım 2021 Pazar 20:24 - Güncelleme: 14 Kasım 2021 Pazar 20:24

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in idari tutukluluk uygulamasını protesto etmek için 5 Filistinli tutuklunun açlık grevine devam ettiğini belirtti.



Tutuklulardan Kayid el-Fesfus'un açlık grevinin 123. gününe girdiğini hatırlatan Kanu, grevdeki Filistinlilerin durumunun acil müdahale gerektiren tehlikeli bir aşamada olduğunu vurguladı.



Filistinlilerin "İsrail hapishanelerindeki zulme büyük bir sabırla direndiğini" ifade eden Kanu, Hamas'ın açlık grevindeki Filistinlilere direnişlerinde destek vermeye devam edeceğini aktardı.



Kanu, "İsrail cezaevi otoritesinin tutukluların taleplerine boyun eğmekten başka seçeneği yok." ifadesini kullandı.

Filistin Esirler Heyetine göre, İsrail hapishanelerindeki Kayid el-Fesfus 123, Ala el-Arec 99, Hişam İsmail Ebu Hevaş 99, İyad el-Herimi 53 ve Lüey el-Aşkar ise 35 gündür açlık grevine devam ediyor.

- İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin Esir Cemiyetinin verilerine göre, 6 Eylül itibarıyla İsrail hapishanelerinde 520'si "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 650 Filistinli bulunuyor. Bunların yaklaşık 200'ü çocuklardan oluşuyor.