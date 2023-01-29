Hamas'tan İsrail hükümetine uyarı

Hamas, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

"İsrail hükümetini halka yönelik suçların sonuçları konusunda uyarıyoruz. Bu suçlar, daha fazla direnişle karşılaşacaktır." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, İsrail güçlerinin korumasındaki Yahudi yerleşimcilerin, Filistinlilerin araçlarına, dükkanlarına ve mülklerine düzenlediği saldırıların halkın iradesini kıramayacağı vurgulandı.

Açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da işlediği suçların yansımalarından İsrail hükümetinin sorumlu olduğu kaydedildi.

Yahudi yerleşimciler bugün Batı Şeria'da Filistinlilere ait mülklere saldırarak bir ev ile 6 aracı yakmış, onlarca dükkan ve araca da zarar vermişti.

- Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimci şiddeti

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Yahudi yerleşimciler 2022'de işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik 849 saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda 228 Filistinli yaralandı, 600'ün üzerinde Filistinlinin mülkü de zarar gördü.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Şimdi Barış) Hareketi'nin verilerine göre, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da 145 büyük, 140 da kaçak yerleşim yeri bulunuyor ve buralarda yaklaşık 666 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor.

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında inşa ettiği Yahudi yerleşim birimleri, uluslararası hukuka göre de yasa dışı kabul ediliyor.

