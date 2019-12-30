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Dünya

Hamas ''İsrail ile ateşkes görüşmeleri'' iddiasını yalanladı

Gazze Şeridi'ndeki Hamas hareketi, 'İsrail ile ateşkes görüşmeleri gerçekleştirdiği' yönündeki haberleri yalanladı.

AA30.12.2019  15:57 - Güncelleme: 30.12.2019  15:58

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'ye yönelik abluka ve yaptırımların halen devam ettiğine işaret edilerek, İsrail'in daha önce Mısır'ın ara buluculuğunda yapılan anlaşmaya uymadığı ifade edildi.

"İsrail ile ateşkes görüşmesi" iddialarının reddedildiği açıklamada, "Gazze'ye dayatılan abluka ve yansımalarından İsrail, (Filistin Devlet Başkanı Mahmud) Abbas ve hükümeti sorumludur." ifadesine yer verildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda dün yayınlanan bir haberde, "İsrail ile Hamas arasında uzun süreli bir ateşkes anlaşmasına yönelik müzakerelerde ilerleme kaydedildiği" bilgisi paylaşılmıştı.

Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler, bir süredir Filistinli gruplar ile İsrail arasında "Gazze'deki gösterilerin durdurulması karşılığında bölgeye uygulanan ablukanın hafifletilmesine dayanan bir ateşkes sağlanması" için görüşmeler yürütüyordu.

Fahrettin Altun’dan Kanal İstanbul paylaşımı

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