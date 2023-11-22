Hamas'tan İsrail ile yapılan uzlaşı hakkında açıklama: Saat 10.00'da yürürlüğe girecek

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırıları 47. gününde de devam ediyor.

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI, İSRAİLLİ İLK ESİR GRUBUNUN YARIN TESLİM ALINACAĞINI BİLDİRDİ

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Hamas ile çatışmalara insani ara verecek uzlaşma kapsamında, ilk esir grubunu yarın teslim alınacağını açıkladı.

Bakan Cohen, İsrail Ordu Radyosunda katıldığı programda, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek mutabakatta öngörülen esir takası konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Çatışmalara 4 gün ara verileceğini aktaran Cohen, bunun bir "ateşkes" olmadığını ifade etti.

Cohen, anlaşma kapsamında ilk İsrailli esir grubunun yarın (perşembe günü) teslim alınacağını kaydetti.

İsrail ile Hamas, Katar ve Mısır'ın arabulucuğunda esir takası anlaşmasına varmıştı. Bu kapsamında Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli tutuklu serbest bırakılacak.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrailli siyasetçi ve eski Adalet Bakanı Ayelet Şaked, Gazze için "top sahasına çevrilmeli" yorumunu yaparak, "Gazze'deki 2 milyon Filistinli orayı terk etmeli. Açıkçası Gazze için çözüm budur." ifadelerini kullandı

Hamas, İsrail ile çatışmalara insani ara verilmesi için sağlanan uzlaşının yarın saat 10.00'da yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Filistin'e destek veren ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösteren muhalif Boyun Eğmeyen Fransa Partisini (LFI) ülkeye zarar vermekle suçladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Hamas ile çatışmalara insani ara verecek uzlaşma kapsamında, ilk esir grubunu yarın teslim alınacağını açıkladı.

13:59 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 35 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

İsrail Dışişleri Bakanı: Rehineleri alma süreci yarın başlıyor

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait "hedeflere" hava saldırısı düzenlendi

Filipinler, Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de el koyduğu İsrailli şirkete ait gemide 17 vatandaşının olduğunu bildirdi.

Filistin destekçisi rapçi Corleone'nın Paris'teki konseri iptal edildi

Ürdün, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verilmesi için sağlanan uzlaşıdan memnuniyet duyduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Gazze'de işlenen suçların sorumlularının yargılanması için çabalarını sürdüreceklerini söyledi.

İsrail güçleri işgal atındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskın ve saldırılarda 6'sı Tulkerim Mülteci Kampı'nda olmak üzere 7 Filistinliyi öldürdü, çok sayıda Filistinliyi yaraladı.

Avrupa Birliği (AB), İsrail ile Hamas arasında Gazze'de çatışmalara 4 günlük insani ara verilmesi için sağlanan uzlaşmayı ve esir takası anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

Belçika, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verilmesi için sağlanan uzlaşmayı memnuniyetle karşıladı.

İsrail hükümeti duyurdu! Gazze'de 4 gün geçici ateşkes kararı

ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail hükümeti ile Hamas arasında varılan esir takası anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

06:19 Filistin direniş hareketi Hamas, İsrail ile varılan anlaşma kapsamında 4 günlük geçici ateşkes ilan edileceğini ve bu sürede serbest bırakılacak 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest kalacağını duyurdu.

05:39 İsrail hükümeti, Gazze'deki Hamas hareketiyle esir takası anlaşmasını ve 4 günlük geçici ateşkesi kabul ettiğini açıkladı.

04:10 İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları beklenen insani ateşkes öncesinde kentin birçok bölgesinde yoğunlaşırken, bir gazeteci savaş uçaklarının bombardımanında, bir gazeteci de keskin nişancının kurşunlarıyla hayatını kaybetti.

02:55 Eski ABD Başkanı Barrack Obama döneminde ABD Dışişleri Bakanlığı Ulusal Güvenlik Konseyi Güney Asya Direktörlüğü'nde çalışan Stuart Seldowitz'in Gazze'de 4 binden fazla Filistinli çocuğun öldürülmesinin "yeterli olmadığını" söylemesi büyük tepki çekti.

02:54 İsrail savaş uçaklarının beklenen insani ateşkes öncesinde Gazze Şeridi'nin Han Yunus, Deyr el-Belah ve Cibaliya bölgelerini bombalaması sonucu aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 44 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

02:01 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları hız kesmeden devam ederken işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ait bir okulu ateşe verdi.

01:38 Kudüs Seriyyeleri, serbest bırakılmak istenen ancak İsrail'in ertelemesi nedeniyle saldırılar sırasında ellerinde bulunan bir yerleşimcinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

01:20 İsrail yanlısı aktivistlerin X platformundaki sesli paylaşımlarında Filistin asıllı Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Tlaib'i Arizona'yı ziyareti sırasında vurmayı tartışması tepki çekti.

01:06 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile varılması beklenen esir takası kapsamında geçici ateşkes sağlanması halinde dahi Hamas ile savaşa devam edeceklerini söyledi.

01:00 Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in saldırılarını Gazze'nin güneyine yoğunlaştırmak amacıyla "siviller için güvenli bölgeler oluşturma planının" kendisini ikna etmediğini belirterek, nihayetinde esas çözümün siyasi ve iki devlet temelinde olacağını vurguladı.

00:43 İsrail basını, Hamas'ın elindeki esirlerin bir kısmının serbest bırakılmasına perşembe başlanacağını iddia etti.

00:36 ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'i, Gazze'nin güneyine yönelik yeni bir işgal harekatına, mevcut koşullarda "başlamamaları gerektiği" konusunda uyardıklarını açıkladı.

00:28 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Gazze'ye yönelik saldırıları devam eden İsrail'e yaptıkları koşulsuz silah yardımlarına ilişkin "Silah verdiğimiz veya tedarik ettiğimiz herhangi bir ortağımız veya müttefikimizden silahlı çatışma yasalarına uymalarını bekleriz" ifadesini kullandı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 68, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 5 bin 840'ı çocuk, 3 bin 920'si kadın olmak üzere 14 bin 128 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 218 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 78 Hizbullah mensubu öldü.