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Dünya

Hamas'tan İsrail'e ağır darbe! Görüntüleri paylaşıldı

Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları, Gazze'nin Al-Shimaa bölgesinde 15 İsrail askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

IHA11 Kasım 2024 Pazartesi 07:20 - Güncelleme:
Hamas'tan İsrail'e ağır darbe! Görüntüleri paylaşıldı
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Filistin'e yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusuna, Hamas'tan darbe geldi.

Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, Gazze yakınlarındaki Beyt Lahya şehrinin kuzeyinde bulunan Al-Shimaa bölgesinde 15 İsrail askerinin öldürüldüğü bildirildi.

"El Kassam savaşçıları 15 askerden oluşan bir Siyonist piyade birliğini hedef almayı başardı" denilen açıklamada, İsrail askerlerinin "hafif silahlar ve roket güdümlü el bombaları ile sıfır mesafeden ortadan kaldırıldığı" aktarıldı.

Saldırıya ilişkin görüntüler Hamas'a yakın sosyal medya hesaplarından paylaşılırken, İsrail ordusundan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü Gazze'ye yönelik saldırılarda en az 370 İsrail askeri öldürülmüştü.

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