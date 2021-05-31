Hamas'tan İsrail'e esir takası çağrısı

AA 31 Mayıs 2021 Pazartesi 18:40 - Güncelleme: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 18:40

Sinvar, İsrail'in 11 gün süren saldırılarının ardından kalıcı ateşkes ve Gazze'nin imarı gibi konuları görüşmek üzere İsrail ve Ramallah'ın ardından bugün Gazze'ye gelen Mısır İstihbarat Servisi Başkanı Abbas Kamil'le bir araya geldikten sonra basına açıklamada bulundu.

Hamas'ın esir takasıyla ilgili acilen müzakereye girmeye hazır olduğunu belirten Sinvar, bu konuda daha önce bazı girişimlerde bulunulduğunu ancak İsrail iç siyasetindeki gelişmeler nedeniyle bu çalışmaların durduğunu belirtti.

Sinvar, "İsrail'le esir takasında ilerleme kat edilmesi için önümüzde gerçek bir fırsat var." dedi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in 2014'te Gazze'ye düzenlediği saldırılar sırasında 2'si asker 4 İsraillinin esir alındığını açıklamıştı. Kassam Tugayları, bu kişilerin durumu hakkında herhangi bir bilgi vermemişti.

Mısır İstihbarat Servisi Başkanı Kamil dün "İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırıların ardından ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, Gazze'nin imarı ve Hamas'ın elindeki İsrailli esirler" konusunu görüşmek üzere çıktığı bölge turunun ilk durağı İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmişti. Görüşmede Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin iade edilmesi talebi ele alınmıştı.

Kamil daha sonra Batı Şeria'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmiş, "Gazze'nin yeniden imarı ve İsrail'le kapsamlı ateşkes çabalarındaki son gelişmeleri" değerlendirmişti.