Hamas'tan İsrail'e 'Refah' uyarısı: Esir görüşmelerini dinamitler

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 128. gününde sürüyor.

İSRAİL, GAZZE ŞERİDİ'NE SALDIRILARININ 128'İNCİ GÜNÜNDE DE ONLARCA KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

İsrail ordusunun, işgal ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne gece boyunca düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinli öldürüldü veya yaralandı.

İsrail güçleri, halkı zorla aç ve susuz bırakarak insanlık felaketine yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 128. gününde de şiddetli şekilde devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri gece boyu hava ve karadan başta Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah ve güneydeki Refah kenti olmak üzere çeşitli noktalara yoğun saldırılar düzenledi.

Saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere onlarca Filistinli öldürüldü veya yaralandı.

Yerel kaynaklar, Refah'ın doğusunda yerinden edilenlerin yaşadığı bir evin bombalanması sonucu en az 25 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin de yaralandığını bildirdi.

Kaynaklar ayrıca İsrail'in dünden bu yana Refah kentinde ev ve araçlara düzenlediği saldırılarda yaklaşık 42 Filistinlinin öldürüldüğünü belirtti.

İsrail savaş uçakları, bu sabah Han Yunus'un güneyindeki bölgeler ile orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentine de şiddetli saldırılar düzenlerken, Gazze Şeridi'nin merkezindeki bölgelerin topçu ateşiyle bombalanması sonucu da ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 64 Filistinli öldürüldü, 67 bin 611 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

HAMASLI YETKİLİ, REFAH'A MUHTEMEL KARA SALDIRISININ ESİR GÖRÜŞMELERİNİ DİNAMİTLEYECEĞİNİ SÖYLEDİ



Üst düzey Hamaslı bir yetkili, İsrail'in Refah'a yapacağı muhtemel kara saldırısının esir görüşmelerini dinamitleyeceğini belirtti.

Hamas'a yakınlığıyla bilinen El-Aksa televizyonuna konuşan ve adı açıklanmayan Hamas yetkilisi, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun, Refah'ta soykırım ve yeni bir insani felaket gerçekleştirerek takas anlaşmasının sorumluluklarını yerine getirmekten kaçmaya çalıştığını ifade etti.

İsrail ordusunun Refah kentine yönelik herhangi bir saldırısının, esir görüşmelerini dinamitleyeceği anlamına geldiğini söyleyen yetkili, "Netanyahu ve Nazi ordusu dört aydan fazla bir sürede başaramadığı şeyi, savaş ne kadar sürerse sürsün başaramayacak." dedi.

- REFAH KENTİ



Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin kente sığınmasıyla birlikte 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 176 Filistinli öldürüldü, 67 bin 784 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in son 96 saatte Gazze Şeridi'ne saldırılarında 2 İsrailli esirin öldüğünü, 8'inin ağır yaralandığını duyurdu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, ordunun en büyük düzenli tümeni olan 36. Zırhlı Tümen'i Gazze Şeridi'nden Lübnan sınırına nakletmeye karar verdiği bildirildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde ve tüm Gazze'de saldırıları artırması durumunda kendilerinin de saldırıları genişletecekleri tehdidinde bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde kuşatma altında tuttuğu Nasır Hastanesi çevresinde yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle hasta ve sağlık personelinin güvenliği konusunda derin endişe duyduklarını bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Refah kentine yönelik olası kara saldırısı öncesi kente sığınan yüz binlerce Filistinliye "güvenli geçiş" sağlanacağını söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Tel Aviv'in, "Gazze Şeridi'ne askeri operasyonları derinleştirdikçe İsrailli esirlerin iadesi için gerçek bir anlaşmaya ulaşmaya yakınlaştığını" savundu.

Üst düzey Hamaslı bir yetkili, İsrail'in Refah'a yapacağı olası kara saldırısının esir görüşmelerini dinamitleyeceğini belirtti.

İsrail'in, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 128 artarak 28 bin 176'ya yükseldi.

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Emel Hastanesi'ne yaklaşık bir haftadır oksijen girişini engellediği için 3 hastanın öldüğünü duyurdu.

Fransa'da muhalif milletvekillerinden Eric Coquerel, İsrail'in 1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Gazze'nin Refah kentini işgal etmesinin kalıcı bir göçe yol açacağı ve "Gazze halkının yok olması" anlamına geleceği uyarısında bulundu.

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan ve büyük bölümünü hedef aldığı saldırıları ile 18 gün süren kuşatmasının ardından El-Avde Hastanesi, yüzde 50 kapasiteyle zorlu şartlar altında hasta ve yaralılara hizmet vermeye devam ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki saldırıları nedeniyle yerinden edilerek Refah'a sığınan Filistinliler, bu kentin de muhtemel kara işgali nedeniyle endişe duyuyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sivillerin Refah kentini terk etmesi talebi sonrası gündeme gelen olası 'Refah saldırısı', dünyadan tepki gördü. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, bu olası saldırısı konusunda derin endişe duyduğunu ifade ederken, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, bu saldırının gerçekleşmesi durumunda çok ciddi yansımaların olacağını söyledi.

İsrail ordusunun, işgal ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne gece boyunca düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinli öldürüldü veya yaralandı.

Japonya'da sivil toplum kuruluşları, Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla İsrail'in Tokyo Büyükelçiliği yakınında gösteri düzenledi.

03:26 İsrail savaş kabinesinin, Refah kentine yönelik olası kara operasyonu için kente sığınan yüzbinlerce Filistinlinin tahliyesine yönelik "alternatifler" üzerinde çalıştığı bildirildi.

02:55 İsrail polisi, başkent Tel Aviv'deki hükümet karşıtı gösteride 11 kişiyi gözaltına aldı.

02:12 İsrail askerlerinin işgal altındaki Kudüs'ün kuzey batısındaki Beddu beldesinde Filistinli bir genci öldürdüğü bildirildi.

00:58 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Filistin Kızılayı'nın 2 personelinin İsrail'in bombalı saldırısında hayatını kaybetmesine ilişkin dayanışma mesajı paylaştı.

00:27 Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze'nin güneyinde sivillerin sığındığı Refah kentine saldırmasının "tarif edilemez bir insani felakete yol açacağı" uyarısında bulundu.

00:15 İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistin Kızılayı'na bağlı El-Emel Hastanesi'ndeki ambulansların anahtarlarını çaldığı belirtildi.

- GAZZE'DEKİ SON DURUM

İsrail, Hamas'ın sunduğu her biri 45 gün sürecek 3 aşamalı ateşkes ve karşılıklı esir takası teklifini reddetmişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış Filistinlilerin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını vermişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 64 Filistinli öldürüldü, 67 bin 611 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.