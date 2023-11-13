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Dünya

Hamas'tan İsrail'e Şifa Hastanesi cevabı: Yönetiminde taraf değiliz

İşgalci İsrail Gazze'ye saldırılarını 38. günde de aralıksız sürdürüyor. Hamas, İsrailli yetkililer ve ordu sözcüsü tarafından yapılan açıklamalara cevap verdi. Hamas Hareketi, kendilerinin Şifa Hastanesinin yönetiminde taraf olmadıklarını, karar alma mekanizmasında bulunmadıklarını duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, '(Gazze) Şifa Hastanesi'nde durum çok vahim. Hasta ölümlerinde feci oranda artış var. Ne yazık ki hastane artık hastane olarak hizmet veremiyor.' ifadelerini kullandı.

13 Kasım 2023 Pazartesi 06:57 - Güncelleme:
Hamas'tan İsrail'e Şifa Hastanesi cevabı: Yönetiminde taraf değiliz
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İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar 38. gününde de artarak devam ediyor.

HAMAS: ŞİFA HASTANESİNİN YÖNETİMİNDE TARAF DEĞİLİZ

Hamas, Telegram sayfasından yayımladığı yazılı açıklamada, İsrailli yetkililer ve ordu sözcüsü tarafından yapılan açıklamalara cevap verdi.

İsrail Ordusu Sözcüsüne "Nazi Ordusu Sözcüsü" nitelemesi yapılan açıklamada, işgal güçlerinin günlük yalanlar uydurduğunu bunlardan birinin de "İsrail'in Şifa Hastanesi yönetimine yakıt temin edilmesi teklifini Hamas Hareketi'nin reddettiği" suçlaması olduğu belirtildi. Açıklamada, bu suçlamaya karşılık, şu ifadeler yer aldı: "Hamas Hareketi, Şifa Hastanesinin yönetiminde bir taraf değildir. Orada karar alma mekanizmasında herhangi bir varlığı yoktur. Hastane, teknik ve idari işlerini yürüten Filistin Sağlık Bakanlığının yönetimine tümüyle bağlıdır.

Şifa Hastanesi, işgal güçlerinin hastaneye yalnızca 300 litre yakıt verilmesi teklifinin elektrik, yiyecek ya da su olmaksızın hastaneye sığınan kuşatma altında olanların, sağlık ekiplerinin, bebeklerin çocukların, hastaların acıları ve çektiği işkenceleri hafife almak anlamına geldiğini ortaya çıkarmıştır. Söz konusu yakıt miktarı, jeneratörleri yarım saatten fazla çalıştırmaya yetmez. İşgal güçleri, bu teklifle yakıt, su ve ilaç girişini engelleyerek, hastanelere saldırılarını, sağlık personelini öldürmeyi, hastaların hayatını tehlikeye atmayı ve insanlık dışı suçlarını gizleme ve çirkin yüzüne makyaj sürmek gibi ucuz bir reklam kampanyası yürütme çabası içindedir."

Açıklamada, Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluma, hastaneler için Gazze Şeridi'ne yakıtın acil olarak girmesi ve İsrail yönetimi tarafından uluslararası kanunların korkunç ihlallerinin durdurulması talebinin yinelendiği kaydedildi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

06:35 İsrail Hapishaneler İdaresinin aralarında Mahkum Hareketi liderlerinin de olduğu mahkumların toplu olarak farklı yerlere transfer edilme işlemlerini artırdığı belirtildi

03:54 Kızılhaç Örgütü: Gazze'de durumlar, insani bir felaketin uçurumuna hızla yaklaşıyor

02:05 Hamas Hareketi, kendilerinin Şifa Hastanesinin yönetiminde taraf olmadıklarını, karar alma mekanizmasında bulunmadıklarını duyurdu

00:39 İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin serbest kalması için "anlaşma yapabileceklerini" belirtti

00:26 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "(Gazze) Şifa Hastanesi'nde durum çok vahim. Hasta ölümlerinde feci oranda artış var. Ne yazık ki hastane artık hastane olarak hizmet veremiyor." ifadelerini kullandı

00:11 Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde durum çok vahim. Hasta ölümlerinde feci oranda artış var. Ne yazık ki hastane artık hastane olarak hizmet veremiyor

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