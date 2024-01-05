Hamas'tan İsrail'in Aruri suikastıyla ilgili dikkat çeken açıklama: Aptallık yaptıklarını anlayacaklar

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar 91 gündür devam ediyor.

HAMAS YÖNETİCİSİ MEŞAL: İSRAİL, ARURİ'YE SUİKAST DÜZENLEYEREK KRİZİNİ İHRAÇ ETMEYE ÇALIŞIYOR

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, İsrail'in Salih el-Aruri'ye düzenlenen suikastın ardındaki amacının "krizini yurt dışına ihraç etmek" olduğunu söyledi.

Halid Meşal, 2 Ocak'ta Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta İsrail'in düzenlediği hava saldırısıyla hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri için taziye mesajı paylaştı.

Meşal konuşmasında, "Düşman (İsrail), (el-Aruri'ye) suikast düzenleyerek krizini yurt dışına ihraç etmek ve saldırı çemberini genişletmek istiyordu. Bu adımın, direnişin ve bölgenin hesaplarını karıştıracağını, liderlere yönelik suikastın direnişin iradesini kıracağını ve liderliğini zayıflatacağını düşünüyordu." dedi.

Söz konusu suikastın, İsrail'in, Gazze halkına karşı 3 ay süren barbarca saldırganlığı ve soykırımından sonraki başarısızlığı ve hayal kırıklığının gölgesinde gerçekleştiğini belirten Meşal, "Düşman, saldırganlığını genişlettiğinde (Beyrut'ta Aruri'nin öldürülmesine atıfta bulunarak) aptallık yaptığını anlayacaktır." sözlerine yer verdi.

Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak tabir edilen "Dahiye" bölgesinde İsrail'in insansız hava aracı ile Hamas ofisine saldırı düzenlemesi sonucu Aruri ve beraberindeki 6 kişi öldürülmüştü.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

06:27 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin Beyt Rima beldesinde düzenledikleri baskında bir Filistinliyi öldürdü, 7 kişiyi yaraladı.

02:05 Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, İsrail'in Salih el-Aruri'ye düzenlenen suikastın ardındaki amacının "krizini yurt dışına ihraç etmek" olduğunu söyledi.

00:47 İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, "İsrail'e düşman olmamaları ve aleyhte faaliyette bulunmamaları" şartıyla Gazze'yi Filistinlilerin yöneteceğini öngören bir görüş bildirdi.

00:19 İsrail ordusu, Filistin Kızılayı Deyr el-Belah Ambulans Merkezi Müdürü'nün ailesinin evini hedef alarak 2 kişiyi öldürdü, 5 kişiyi yaraladı.

00:12 ABD Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria ile Gazze'yi tek idare altında birleştirecek bir yönetim modelinin ileride tartışılması gerektiğini belirtti.

00:05 Hamas, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası insan hakları örgütlerine, "İsrail'in yüzlerce Filistinliyi işgal altındaki Doğu Kudüs'ten zorla sürmesini engelleme" çağrısında bulundu.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 730'u çocuk, 6 bin 830'u kadın olmak üzere 22 bin 438 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 175'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 509 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 325 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil ve 147 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.