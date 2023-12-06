Hamas'tan İsrail'in BM Koordinatörünün vizesini iptal etmesine rest: Soykırım örtbas edilemez

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "uluslararası topluma ve BM'ye İsrail'in şantaj politikasına karşı kararlı bir duruş sergileme" çağrısında bulunuldu.

İsrail'in uluslararası yapılara saygı göstermediği belirtilen açıklamada, Hastings'in vizesinin iptal edilmesi kararının "Filistin halkına yönelik soykırımı örtbas etmek için yanlış söylemlerini empoze etmeye çalışan siyonistlerin kibir ve üstünlük anlayışını sürdürmesi" olduğuna vurgu yapıldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'i kınamakla" itham ettiği Hastings'in vizesini iptal etme kararı aldığını duyurmuştu.

Cohen daha önce de Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarının birdenbire ortaya çıkmadığını, Filistin halkının 56 yıldır boğucu bir işgale maruz kaldığını söylediği için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesini iptal etmişti.