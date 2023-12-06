İSTANBUL 13°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Aralık 2023 Çarşamba / 24 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8929
  • EURO
    31,2719
  • ALTIN
    1877.13
  • BIST100
    8057.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hamas'tan İsrail'in BM Koordinatörünün vizesini iptal etmesine rest: Soykırım örtbas edilemez
Dünya

Hamas'tan İsrail'in BM Koordinatörünün vizesini iptal etmesine rest: Soykırım örtbas edilemez

Hamas, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings'in vizesini iptal etme kararının 'Filistin halkına yönelik soykırımı örtbas etme girişimi ve İsrail'in üstünlük anlayışını sürdürmesi' olduğunu belirtti.

AA6 Aralık 2023 Çarşamba 04:53 - Güncelleme:
Hamas'tan İsrail'in BM Koordinatörünün vizesini iptal etmesine rest: Soykırım örtbas edilemez
ABONE OL

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "uluslararası topluma ve BM'ye İsrail'in şantaj politikasına karşı kararlı bir duruş sergileme" çağrısında bulunuldu.

İsrail'in uluslararası yapılara saygı göstermediği belirtilen açıklamada, Hastings'in vizesinin iptal edilmesi kararının "Filistin halkına yönelik soykırımı örtbas etmek için yanlış söylemlerini empoze etmeye çalışan siyonistlerin kibir ve üstünlük anlayışını sürdürmesi" olduğuna vurgu yapıldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'i kınamakla" itham ettiği Hastings'in vizesini iptal etme kararı aldığını duyurmuştu.

Cohen daha önce de Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarının birdenbire ortaya çıkmadığını, Filistin halkının 56 yıldır boğucu bir işgale maruz kaldığını söylediği için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesini iptal etmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.