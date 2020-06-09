İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7851
  • EURO
    7,6565
  • ALTIN
    370.116
  • BIST100
    109637
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hamas'tan, İsrail'in ilhak planına karşı ciddi ve fiili adım atma çağrısı
Dünya

Hamas'tan, İsrail'in ilhak planına karşı ciddi ve fiili adım atma çağrısı

Hamas Hareketi, Arap ülkeleri ile uluslararası camiayı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini ilhak planını engellemek için ciddi ve fiili adımlar atmaya çağırdı.

AA09 Haziran 2020 Salı 07:10 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 07:12
ABONE OL

Hamas sözcüsü Hazim Kasım yaptığı yazılı açıklamada, "Arap ülkeleri ile uluslararası camianın, İsrail'in ilhak planını reddeden tutumunu takdir ediyoruz. Ancak bu konuda İsrail ve ABD'ye baskı uygulamak için ciddi ve fiili adımlar atılmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kasım ayrıca, İsrail'in kanun dışı davranmaya ve uluslararası hukuku çiğnemeye alışmış olmasından ötürü sadece medya ve siyasetteki tutumlarla yetinmenin mümkün olmadığını kaydetti.

İsrail hükümeti, temmuz ayında Batı Şeria'daki yerleşim birimleri ile Ürdün Vadisi'ni ilhak etmeyi planlıyor.

Bakanlık hazırladı, Türkiye'nin doğal güzelliği gözler önüne serildi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.