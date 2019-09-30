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Hamas'tan Katar'a 'İsrailli sporcular' tepkisi

Hamas, 17. Dünya Atletizm Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Katar'a 'İsrailli sporculardan oluşan bir heyeti ağırlaması' nedeniyle tepki gösterdi.

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Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "Kardeş ülke Katar'da, 17. Dünya Atletizm Şampiyonası kapsamında Siyonist bir heyetin misafir edilmesi ve Gazze Şeridi'ne uyguladığı boğucu ablukanın yanı sıra Filistin halkı ile topraklarına karşı işlediği tüm suçlara rağmen işgalcilerin bayrağının yükseltilmesi üzüntü verici." denildi.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 17. Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılmak üzere geçen cuma günü İsrailli 5 sporcu bu ülkeye gelmişti.

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