Hamas'tan katil Netanyahu'ya sert tepki: Oyalama taktikleri uyguluyor

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, hareketin arabulucuların teklifini kabul etmesinin ardından Gazze'yi işgal planıyla anlaşmayı engelleme konusundaki ısrarını ortaya koyduğunu açıkladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planıyla anlaşmayı engelleme konusundaki ısrarını ortaya koyduğu belirtilerek, "Biz (Hamas) kısmi bir anlaşmayı kabul ettik ve kapsamlı bir anlaşmaya da hazır olduğumuzu ortaya koyduk, ancak Netanyahu, anlaşmaya ulaşmak için tüm çözümleri reddediyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail ve ABD kaynaklarının itiraflarının, Netanyahu'nun esir takası ve ateşkes anlaşmalarının gerçek engelleyicisi olduğunu doğruladığı vurgulanan açıklamada, "Eski ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'ın itirafları, Netanyahu'nun oyalama taktikleri uyguladığını ve her anlaşmaya yaklaşmamızda yeni şartlar ortaya koyarak yalan söylediğini kanıtlıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ateşkes anlaşması, esirlerin geri dönmesinin tek yoludur. Direnişin elindeki hayatta olan esirlerin geleceğinden Netanyahu tamamen sorumludur. 22 ayı aşkın süredir devam eden saldırılar, savaş suçluları Netanyahu, (İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar) Ben Gvir ve (Maliye Bakanı Bezalel) Smotrich'in gevelediği 'mutlak zafer' hayalinin boş olduğunu kanıtlamıştır."

Son olarak da açıklamada, Filistin halkına yönelik soykırım ve aç bırakma politikalarının durdurulması için resmi ve halk düzeyinde baskıların sürdürülmesi çağrısı yapaldı.

KASSAM'DAN AĞIR DARBE

Kassam Tugayları, Gazze'de iki İsrail tankını hedef aldığını duyurdu.

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Zeytun Mahallesi'nin güneyinde, Ravda bölgesinin doğusunda 2 Siyonist (İsrail) tankını yüksek patlayıcı kara mayınlarıyla hedef aldık." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, saldırının ardından olay yerine bir İsrail kurtarma ekibinin geldiğinin gözlemlendiği belirtilerek, saldırıda İsrail ordusunda can kaybı olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

"İŞGAL 2 MİLYON SİVİLİ FELAKETE SÜRÜKLEYECEK"

Filistin, İsrail'in Gazze kentini işgal etmesi, bölgede yaşayan 2 milyondan fazla Filistinliyi felakete sürükleyeceği uyarısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze kentini işgal planının, bölgede yaşayan 2 milyondan fazla sivilin hayatını tehlikeye atacağı değerlendirmesini yaptı.

Açıklamada, "Gazze'nin işgali soykırımı ve açlığı derinleştirecek. Kentin yaşam altyapısı tamamen çökecek ve milyonlarca sivili felakete sürükleyecek." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'deki açlığın doğal nedenlerden değil, İsrail'in kasıtlı bir politika olarak "savaş silahı" olarak kullandığı kuşatma ve yardımı engellemesinden kaynaklandığı vurgulandı.

"Uluslararası toplumun bu açlığı durdurmaktaki başarısızlığı, ülkelerin ve kurumların ahlaki değerlerini ağır biçimde zedeliyor." sözlerine yer verilen açıklamada, Birleşmiş Milletler'in dahi İsrail'in Gazze'de açlık suçu işlediğini ilan etmesine rağmen, uluslararası toplumun harekete geçmemesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası toplumun binlerce hayatı kurtaracak bağlayıcı uluslararası adımlar atması çağrısı yapıldı.

ŞEHİT SAYISI 62 BİN 686'YA ÇIKTI

Soykırımcı İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 64 artarak 62 bin 686'ya yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 64 ölü ve 278 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 10 bin 842 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 45 bin 910 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 19 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 123 kişinin yaralandığı kaydedildi. Böylece Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından kurulan sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda öldürülenlerin sayısının 2 bin 95'e, yaralananların sayısının da 15 bin 431'e ulaştığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 62 bin 686'ya, yaralıların sayısının da 157 bin 951'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Ayrıca İsrail'in sınır kapılarını kapatıp yardım girişini kısıtlayarak kıtlığa sürüklediği Gazze'de son 24 saatte 8 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, 7 Ekim'den beri açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 115'i çocuk olmak üzere 289'a çıktığı vurgulandı.

YARDIM BEKLEYEN FİLİSTİNLİLER ŞEHİT OLDU

İsrail ordusunun Gazze'de sabah saatlerinde düzenlediği saldırılarda 3'ü insani yardım bekleyenler olmak üzere 4 Filistinli hayatını kaybetti, sivillerin evleri havaya uçuruldu.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesinde yer alan Şuheda Zeytun Okulunu bombaladı.

Saldırıda Filistinli 1 kadın yaşamını yitirdi.

KONUTLARI HAVAYA UÇURMA EYLEMLERİ YOĞUNLAŞTI

İsrail ordusu ayrıca Gazze'deki Cibaliya'nın yanı sıra Zeytun ve Şucaiyye mahallelerinde yer alan konutları havaya uçurduğu saldırıları ciddi şekilde artırdı.

Bu saldırıların günlerdir gerçekleştirilen eylemlerin en şiddetlisi olduğu kaydedildi.

Ayrıca Zeytun mahallesine yoğun hava saldırısı düzenlendi.

YARDIM BEKLEYENLER HEDEF ALINDI

İsrail askerleri Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim bölgesinde insani yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açtı.

Saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Gazze Şeridi'nin güneyinde ise Refah kentindeki Şakuş bölgesinde yardım bekleyenlere açılan ateş sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Han Yunus kentinin merkezindeki mahalleler de ağır şekilde havadan bombalandı.

SOYKIRIMCI ASKERLER HEDEF ALINDI

İsrail ordusu, akşam saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyinde çıkan çatışmada bir askerinin öldüğünü duyurmuştu.

Netanyahu'nun uykularını kaçıran anket Böylece, İsrail ordusunun verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de ölen asker sayısı 899'a yükseldi.

Uluslararası kaynaklara göre İsrail, Filistinli grupların saldırıları sonucu yaşanan kayıplar hakkında medyaya sıkı bir askeri sansür uyguluyor. Bunun nedenleri arasında kamuoyunun moralini koruma çabası da gösteriliyor.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD desteğiyle Gazze'de yürüttüğü saldırılarla katliam, açlık, yıkım ve zorla yerinden etmeyi sürdürüyor.

İsrail'e tepkiler çığ gibi! Skandal 'E1 Projesi'nden geri adım atmalarını istediler Uluslararası Adalet Divanı'nın durdurma yönündeki çağrılarını ve kararlarını görmezden gelen saldırılar sonucunda, çoğunluğu kadın ve çocuk 62 bin 622 Filistinli hayatını kaybetti, 157 bin 673 kişi yaralandı.

Ayrıca 9 binden fazla kişi kayboldu, yüz binlerce kişi yerinden edildi ve 114'ü çocuk olmak üzere 281 kişi kıtlık nedeniyle yaşamını yitirdi.

ÇATIŞMADA BİR İSRAİLLİ ASKER DAHA ÖLDÜ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde çıkan çatışmada bir askerinin öldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Kfir Tugayı'nın Şimşon Taburu'ndan Ori Gerlic'in Gazze'nin güneyindeki çatışmada öldüğü belirtildi.

İsrail ordusunun verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de ölen asker sayısı 899'a yükseldi.

HAMAS: HOLLANDALI BAKANLARIN İSTİFASI CESURCA

Hamas, Hollanda'da koalisyondaki bakanların istifasını, "cesur ve ahlaki bir duruş" olarak nitelendirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp'ın sergilediği tutum ve diğer bakanlarla birlikte istifa etmesinden övgüyle söz edildi.

AB ülkesi İsrail'i kapı dışarı etti Açıklamada, "Filistin halkına yönelik yürütülen soykırım ve açlık savaşına karşı bu ilkeli tavır, insani değerleri temsil etmekle beraber, uluslararası hukuka bağlılığı teyit ediyor. Ayrıca masum sivillere yönelik saldırıların durdurulması için harekete geçilmesi gerektiği konusunda güçlü bir mesaj veriyor." ifadesi kullanıldı.

İstifaların, Birleşmiş Milletlerin (BM) Gazze'de kıtlık ilan ettiği bir zamanda gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, atılan bu adım, uluslararası toplumun "İsrail'i boykot etmesi, onu cezalandırarak, soykırım ve açlık suçlarını durdurması için baskı yapması yönünde bir motivasyon" olarak değerlendirildi.

Açıklamada, diğer hükümetlerden de "ahlaki ve siyasi sorumluluklarını üstlenmeleri, faşist işgal politikalarını reddetmeleri, caydırıcı yaptırımlar uygulamaları ve katliamları durdurmak ve Filistin halkına uygulanan ablukayı kaldırmak için derhal harekete geçmeleri" istendi.

HOLLANDA'DA NSC'Lİ BAKANLARIN İSTİFASI

Hollanda'da İsrail'e yaptırım krizi Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp, Hollanda parlamentosunda 21 ve 22 Ağustos'ta İsrail'e yönelik daha sert tedbirler ve yaptırımlar uygulanmasının ele alındığı görüşmelerde ek tedbir ve yaptırımların gerekli olduğunu dile getirmişti.

Veldkamp, dün akşam düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kabinedeki diğer partilerin ve bakanların İsrail'e karşı daha fazla yaptırım uygulanmasına karşı çıkması nedeniyle görevini sürdüremeyeceğini belirterek, istifa kararı aldığını bildirmişti.

NSC Genel Başkanı, geçici hükümetin Sosyal İşler ve İstihdam Bakanı olan Başbakan Yardımcısı Eddy van Hijum da gazetecilere yaptığı açıklamada, Veldkamp'ın istifasının ardından hükümetteki diğer NSC'li balkanların da istifa ettiğini söylemişti.

Van Hijum, bakanlarla birlikte "Dışişleri Bakanı'mız Caspar Veldkamp'ın tutumunu takip etme kararı aldık." demişti.

"10 yıl önce alınan kararı uygula"

MUGAYYİR'DEN GERİYE BÜYÜK YIKIM KALDI

İsrail ordusunun, 3 gün süren kuşatmanın ardından işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El-Mugayyir beldesinden çekildiği belirtildi.

İsrail ordusu, 3 gün süren kuşatma sonrası çekildiği bölgede buldozerlerle yüzlerce ağacı söktü.

Saldırıların yol açtığı yıkımı incelemeye başlayan bölge sakinleri, beldenin doğu kesiminde sökülen zeytin ağaçlarını yeniden dikmeye başladı.

İsrail askerleri beldeden çekilmiş olmasına rağmen orduya ait askeri araçlar ve buldozerler Mugayyir'in çevresinde konuşlanmış durumda yerleşim birimleri için yeni yol açmaya devam ediyor.

İsrail güçleri 21 Ağustos'ta Mugayyir beldesine baskın düzenlemişti. Üç gün devam eden baskın ve yıkım kapsamında, beldedeki tarım arazileri buldozerlerle yerle bir edilmiş, bazıları yüzlerce yıllık yüzlerce meyve ağacı kökünden sökülmüş, çok sayıda eve baskın düzenlenerek eşyalara zarar verilmişti.

Baskınlarda ayrıca aralarında Mugayyir Beldesi Meclis Başkanı Emin Ebu Ulya'nın da aralarında olduğu belde sakinlerinden çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, dünkü açıklamasında İsrail'in Mugayyir beldesinde yaklaşık 300 dönümlük arazide bulunan ağaçları sökme kararı aldığını belirtmişti.