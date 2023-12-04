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Dünya

Hamas'tan Kerim Han'ın İsrail ziyaretine tepki

Hamas, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın, 'Gazze tarafını ziyaret ederek gerçekleri yerinde görmek yerine İsrail lehine önyargılı bir tutum izlemesini' kınadığını duyurdu.

AA4 Aralık 2023 Pazartesi 14:40 - Güncelleme:
Hamas'tan Kerim Han'ın İsrail ziyaretine tepki
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Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Gazze tarafına geçmeyen Başsavcı Han'ın İsrail'i ziyaret etmesine tepki gösterildi.

Açıklamada, Han'ın "Gazze tarafına geçerek diğer tarafı dinlemeden 7 Ekim olaylarıyla ilgili önyargılı bir tutum izlemesinin adalet ilkeleriyle çeliştiği" ifade edildi.

"Dünyanın dört bir yanındaki barolar ve insan hakları örgütlerinin, UCM Başsavcısı'na, adil bir soruşturma yapılmadan gelişigüzel hükümler vermek yerine Gazze'yi ziyaret etmesi ve burada yapılan katliamı, sistematik soykırımı ve gerçekleri yerinde görmesi" çağrısı yaptığına işaret edilen açıklamada, "Han'ın bu çağrılara kulak asmamasını ve İsrail'in asılsız açıklamalarının yanında yer almasını kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

- UCM BAŞSAVCISI'NIN İSRAİL ZİYARETİ

UCM'nin X sosyal medya platformundan 30 Kasım'da yapılan açıklamada, "Başsavcı'nın 7 Ekim'deki saldırılardan sağ kurtulanların ve kurban ailelerinin isteği ve daveti üzerine İsrail'i ziyaret edeceği" belirtilmişti.

UCM Başsavcısı Han'ın ayrıca Ramallah'ı ziyaret ederek üst düzey Filistinli yetkililerle görüşeceği bildirilmişti.

Han'ın ziyareti, Filistinli insan hakları örgütleri ve STK'lar tarafından da tepkiyle karşılanmıştı.

Ramallah merkezli El-Hak'ın Müdürü Şavan Cebbarin, "UCM Başsavcısı Han, İsrailli kurbanların aileleri ve hukukçu temsilcilerinin davetiyle geldi. Filistinli kurbanların yakınları ve hukukçu temsilcileri ise daha önce Han'la görüşme taleplerinden sonuç alamadı." demişti.

Bağımsız İnsan Hakları Heyeti Müdürü Duveyk de Han'ın bu makama geldiği 2021 yılından beri Filistin dosyasıyla ilgili hiçbir adım atmadığını ve "dürüstlüğünden şüphe ettiklerini" söylemişti.

UCM Başsavcısı Han, Ramallah'a gerçekleştirdiği ziyarette Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yanı sıra bazı Filistinli kurbanların aileleriyle bir araya gelmişti.

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