Hamas'tan Körfez uzlaşısı açıklaması

AA 09 Ocak 2021 Cumartesi 20:31 - Güncelleme: 09 Ocak 2021 Cumartesi 20:31

İsmail Heniyye, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a Körfez'de sağlanan uzlaşıya ilişkin mektup gönderdi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Körfez bölgesinde sağlanan uzlaşının "Filistin davası lehine ortak çalışmaları güçlendirecek" önemli bir adım olduğunu belirtti.

Hamas lideri Heniyye, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a gönderdiği mektupta, Suudi Arabistan'ın El-Ula kentindeki 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde elde edilen başarıdan dolayı tebriklerini iletti.

Heniyye, mektubunda, "Hamas bu uzlaşıyı, karşılaştıkları işgal, ambargo, Yahudileşme, tasfiye, ortadan kaybolma ve fesih sıkıntıları ışığında Filistin davası lehine ortak çalışmaları güçlendirecek önemli bir adım olarak görüyor." ifadelerine yer verdi.

Ula bildirisinin, kardeşler arasındaki kriz ve anlaşmazlığı sona erdirerek tüm alanlarda daha fazla kalkınma, entegrasyon ve iş birliği sağlayacağına ilişkin düşüncesini paylaşan Heniyye, Hamas'ın "Suudi Arabistan'ın İslam dünyasının meselelerine sahip çıkma konusundaki tarihi rolünün devamı niteliğindeki bu başarı yolunda gösterdiği çabaları" takdir ettiğini kaydetti.

Körfez'de 3,5 yıl sonra uzlaşma

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar bu yılın başında sonuç verdi.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, 4 Ocak'ta, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da 5 Ocak'ta El-Ula'da düzenlenen 41. KİK Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırdığını açıkladı.