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Dünya

Hamas'tan ''mensuplarının Suudi Arabistan makamlarınca yargılanmasına'' tepki

Hamas, mensuplarının tutuklanması ve yargılanmasını 'üzüntü verici bir durum' şeklinde niteleyerek, Suudi Arabistan'a tutukluları bir an önce serbest bırakma çağrısında bulundu.

AA09 Mart 2020 Pazartesi 12:52 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 12:52

Hareketten yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan makamlarının bu ülkede yaşayan Hamas'ın lider kadrosundan isimleri tutuklatması ve yargılamasına tepki gösterildi.

Suudi Arabistan'ın söz konusu tutumunun "üzüntü verici" olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Suudi Arabistan makamlarının, Muhammed Salih el-Hudari (81) ve oğlu Hani başta olmak üzere Filistin halkının en seçkin insanlarından onlarca kişinin adaletten yoksun, saçma ve mesnetsiz iddialarla yargılanması sürecini takip ediyoruz. Bu kişiler herhangi bir suç işlemedi. Ümmetin davası olan Filistin davasına destek vermeleri, Suudi Arabistan ulusal güvenliği tarafından suç olarak görüldü."

Hamas, Suudi Arabistan'a tutuklu Filistinlileri bir an önce serbest bırakma çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan Filistinli ve Ürdünlü Hamas Hareketi mensuplarının, "terör örgütüne üye olmak ve örgüte finansal destek sağlamak" suçlamasıyla Suudi Arabistan Ceza Mahkemesi tarafından yargılanmasına dün başlanmıştı.

- Ne olmuştu?

Hamas Hareketi, 9 Eylül 2020'de Suudi Arabistan'la "ilişkileri yönetmekle sorumlu" ve 20 yıldır bu görevi yürüten, örgütün lider kadrosundan Muhammed el-Hudari ve oğlunun tutuklandığını duyurmuştu.

Hudari'nin büyük oğlu Hani'nin de "herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin" gözaltına alındığı bilgisi verilen açıklamada, Hudari ile oğluna yönelik bu tavrın, Suudi Arabistan'da yaşayan birçok Filistinliye uygulanan kampanyanın bir parçası olduğuna dikkat çekilmişti.

Merkezi Cenevre'de bulunan Avro-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi de 6 Eylül 2019'da yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın aralarında Hudari'nin de bulunduğu 60 Filistinliyi gerekçesiz gözaltında tuttuğuna dair bilgiler vermişti.

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