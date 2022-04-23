Hamas'tan İsrail'in sınır kapısı kararına tepki

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in kararının Gazze'deki ablukayı ağırlaştırma amacı taşıdığını, Tel Aviv'in bu düşmanca uygulamalarının kabul edilemez olduğunu belirtti.

İsrail'in bu düşmanlıkların başarılı olamayacağını ifade eden Kasım, İsrail'in toplu cezalandırma politikasının daima Filistin halkı tarafından başarısızlığa uğratıldığının daha önce de gösterildiğini söyledi.

Kasım, uluslararası topluma İsrail'in Gazze'ye karşı bu toplu cezalandırma politikasına tepki gösterme çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden atılan roketlere tepki olarak Beyt Hanun Sınır Kapısı'nın 24 Nisan'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar Filistinli işçi ve tüccarlara kapatıldığını duyurmuştu.

İsrail'de inşaat, tarım ve sanayi alanında çalışma izni alan 12 bin Gazzeli işçi bulunuyor, İsrail bu sayıyı 20 bine çıkaracağını açıklamıştı.

İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nden dün iki roket fırlatıldığı, roketlerden birinin Gazze Şeridi dışındaki açık araziye, diğerinin de Gazze'nin içine düştüğü bildirilmişti.

İsrail ve Filistin coğrafyasında yaşanan gerilimin ardından son dönemde Gazze Şeridi'nde de tansiyon artmıştı.

Son bir hafta içinde, Gazze'den İsrail'e roket fırlatıldığı, İsrail ordusunun da hava saldırısıyla karşılık verdiği, iki ayrı olay yaşanmıştı. Olaylarda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

İki milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 2007'den bu yana hava, kara ve denizden İsrail ablukası altında bulunuyor.