Hamas'tan soykırımcı İsrail'in iddiasına cevap: Düpedüz yalan

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 262. gününde sürüyor.

HAMAS: İSRAİL'İN, GAZZE'DEKİ UNRWA BİNASININ ASKERİ AMAÇLI KULLANILDIĞI YÖNÜNDEKİ İDDİASI DÜPEDÜZ YALANDIR



Hamas, İsrail'in, Gazze kentindeki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait binanın askeri amaçlı kullanıldığı yönündeki iddialarının düpedüz yalan olduğunu belirtti.

Hamas'ın açıklamasında, İsrail ordusunun, dün UNRWA'ya bağlı bir mesleki eğitim akademisini bombalamasının, Faşist İsrail hükümetinin Filistin halkına, uluslararası topluma ve BM ile kurumlarına karşı işlediği mürekkep bir suç olduğu kaydedildi.

"İsrail'in, söz konusu binanın askeri amaçlı kullanıldığı yönündeki iddiaları, bu faşist hükümetin UNRWA'ya karşı beslediği gerçek niyeti gizleyen düpedüz bir yalandır." ifadesi kullanılan açıklamada, İsrail'in, Refah'taki Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) binası da dahil olmak üzere sivil kurumları hedef almaya devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası topluma ve BM'ye, bu tehlikeli saldırıları kınama ve "haydut" Siyonist devlet ile onun savaş suçlusu liderlerinden hesap sorma çağrısı yapıldı.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentinde UNRWA'ya bağlı bir mesleki eğitim akademisini savaş uçaklarıyla hedef alması sonucu 8 kişi ölmüştü.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

06:30 Ürdün'den Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan 3 askeri tırın başkent Amman'ın batısındaki Ölü Deniz bölgesi yakınlarında devrilmesi sonucu iki asker öldü, 2 asker yaralandı.

06:08 İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bir sağlık merkezini hedef aldığı saldırıda Sağlık Bakanlığı personeli 2 Filistinli hayatını kaybetti.

03:08 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Filistin toprakları dışındaki hastanelerde tedavi görmeleri için nakledilme hazırlığı amacıyla durumu kritik 6 çocuğu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'nden güneydeki Han Yunus şehrine nakletti.

02:09 Ürdün ile Almanya, "Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durması ve insanlık dramının sona ermesi için sarf edilen çabaları" görüştü.

00:29 Hamas, İsrail'in, Gazze kentindeki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait binanın askeri amaçlı kullanıldığı yönündeki iddialarının düpedüz yalan olduğunu belirtti.

00:00 Fas'ın batısındaki Muhammediye kentinde yüzlerce kişi, yaklaşık 9 aydır İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne destek gösterisi düzenledi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 551 Filistinli öldü, 85 bin 911 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 311'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 662 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 553 Filistinli hayatını kaybetti.