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Dünya

Hamas'tan Suriye halkına tebrik mesajı: Özgürlüğe ulaşmada başarı

Hamas Hareketi, Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi vesilesiyle Suriye halkı için tebrik mesajı yayımladı. Mesajda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğüne vurgu yapıldı.

AA9 Aralık 2024 Pazartesi 18:46 - Güncelleme:
Hamas'tan Suriye halkına tebrik mesajı: Özgürlüğe ulaşmada başarı
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Hamas'tan yapılan açıklamada, Suriye halkının iradesine ve siyasi tercihlerine saygı duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "İslami Direniş Hareketi Hamas, kardeş Suriye halkını özgürlük ve adalet özlemlerini gerçekleştirme başarısı dolayısıyla tebrik ediyor. Tüm Suriye halkını saflarını birleştirmeye, daha fazla ulusal dayanışma sergilemeye ve geçmişin acılarının üstesinden gelmeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklama, şöyle devam etti:

"Hamas ve Filistin halkı olarak büyük Suriye halkının yanındayız. Suriye'nin birliği, toprak bütünlüğü, Suriye halkına, iradesine ve bağımsızlığına saygı duyulması gerektiğini vurguluyoruz.

Siyonist işgalin Suriye topraklarına yönelik tekrarlanan barbarca saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz. Suriye halkını ve topraklarını hedef alan herhangi bir siyonist plan veya emele kesinlikle karşıyız."

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