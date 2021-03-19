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Dünya

Hamas'tan, Suriyeli alim Muhammed Ali es-Sabuni için taziye mesajı

Hamas, Yalova'daki evinde 91 yaşında hayatını kaybeden Arap dünyasının önde gelen alimlerinden Muhammed Ali es-Sabuni'nin vefatı üzerine taziye mesajı yayımladı.

AA19 Mart 2021 Cuma 21:36 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 21:36
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Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İslam alimi Muhammed Ali es-Sabuni'nin ömrünü dini ilimlerin eğitim ve öğretimine adadığı ifade edildi.

Açıklamada, Sabuni'ye Allah'tan rahmet, tüm Arap ve İslam alemine başsağlığı dileklerine yer verildi.

Suriyeli alim Muhammed Ali es-Sabuni'nin naaşı, yarın defnedilmek üzere vefat ettiği Yalova'dan İstanbul'a uğurlandı.

1 Ocak 1930 yılında Suriye'nin Halep şehrinde dünyaya gelen Sabuni, 1952 yılında Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesini bitirdi. Daha sonra İslam Hukuku bölümündeki tahassüs eğitimini de tamamlayarak 1954 yılında aynı üniversiteden Şer'i Yargı bölümünde ihtisasını tamamladı.

Önde gelen İslam alimlerinden Sabuni'nin gerek metodu gerekse içeriği açısından beğeni toplayan eserleri, dünyanın birçok yerinde ders kitabı olarak okutuluyor.

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