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Dünya

Hamas'tan takas açıklaması

Hamas yetkililerinden Nahid el-Fahuri, gelecek günlerde İsrailli 4 esir kadın askere karşı müebbet hapis cezasına çarptırılan 200 Filistinlinin serbest kalmasını beklediklerini söyledi.

AA21 Ocak 2025 Salı 12:32 - Güncelleme:
Hamas'tan takas açıklaması
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Hamas'a bağlı Esirler Enformasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre Fahuri, Filistinli direniş gruplarının İsrail'le vardığı ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının ikinci etabının 25 Ocak Cumartesi günü başlayacağını belirtti.

Fahuri, Gazze'de tutulan İsrailli esirlerden serbest bırakılacak isimlerin karşı tarafa iletileceğini aktararak buna karşı Tel Aviv'in de serbest bırakılacak Filistinli tutukluların listesini kendilerine sunacağına işaret etti.

Tarafların karşılıklı sunacağı listeler doğrultusunda 26 Ocak Pazar günü takasın gerçekleşeceğini vurgulayan Fahuri, "Anlaşmaya göre İsrailli her kadın veya erkek askere karşı 30'u müebbet hapis cezasına çarptırılmış 50 Filistinli tutuklu serbest kalacak." ifadelerini kullandı.

Fahuri, Filistinli direnişçilerin İsrailli 4 esir kadın askerin ismini sunması halinde 120'si müebbet hapis cezasına çarptırılmış 200 Filistinli tutuklunun serbest kalacağına dikkati çekti.

İsrailli kadın askerlerin sayısında düşüşün olması halinde Filistinli tutukluların sayısında da düşüş olacağını kaydeden Fahuri, İsrail hapishanelerinden özgür kalacak bazı esirlerin Mısır'a gidebileceği bilgisini paylaştı.

- ⁠İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 3 İsrailli kadını Kızılhaç ekibine teslim etti.

İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevinden serbest bırakıldı.

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