Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür: Filistin halkını destekleyen tutumunu takdir ediyoruz

Soykırımcı İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'nin kuzeyini Hamas savaşçılarının "açlık ve susuzluktan öleceği savaş bölgesi" haline getirme planını açıkladı.

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, Smotrich düzenlediği basın toplantısında, İsrail hükümetinin Gazze'deki işgal hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Smotrich, Gazze kentinin kuzeyindeki bölgeleri "sadece Hamas savaşçılarının kalıp açlık ve susuzluktan öleceği bir savaş bölgesi" haline getirme çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki bölgelerde kapsamlı bir abluka uygulaması gerektiğini savunan Smotrich, Gazze topraklarının "kademeli olarak ilhak edilmesini" istedi.

Smotrich, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin yerinden edilmesi planının da uygulamaya konulmasını talep etti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze'nin ilhakının hızlandırılması yönünde talimat verdiğini açıklarken, uluslararası kuruluşlar bu durumun "Gazze'nin tamamen yıkılmasına ve kitlesel göçe" yol açacağı uyarısında bulunuyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

17:35 HAMAS'TAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Hamas, "İsrail'in yürüttüğü acımasız yok etme savaşı karşısında Filistin halkımızı destekleyen Türkiye'nin tutumunu takdir ediyoruz. Türkiye'nin bu kararlı tavrı, mazlum halkımız için büyük bir moral kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca Arap, İslam ülkeleri ve uluslararası toplum da İsrail'e karşı daha sert adımlar atmaya çağrıldı. Hamas, "İsrail'le tüm bağların koparılması, onu izole etmek ve Gazze'de işlenen soykırımı durdurmak için zorunludur. Böylece liderleri de insanlığa karşı işledikleri suçlardan sorumlu tutulabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Soykırımcı İsrail ordusu, işgalini sürdürdüğü Suriye'nin güneyine düzenlediği gece yarısı baskınlarında birkaç kişiyi alıkoyduğunu duyurdu.

Soykırımcı İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 59 artarak, 63 bin 25'e yükseldi.

İzlanda, İrlanda, Lüksemburg, Norveç, Slovenya ve İspanya Dışişleri Bakanları, İsrail'in Gazze şehrinde kalıcı varlık tesis etme kararını şiddetle kınadı.

Soykırımcı İsrail'in son 24 saatte Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit olan Filistinlilerin sayısı 59 kişi artarak 63 bini geçti.

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte, 5 kişi daha açlıktan yaşamını yitirirken, 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 322'ye yükseldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze kentine yönelik işgal planı nedeniyle 1 milyona yakın Filistinlinin yeniden zorla yerinden edilme riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

İsrail ordusu, işgal etmeyi planladığı ve 1 milyona yakın Filistinlinin sığındığı Gazze kentinde sözde "insani arayı" sonlandırdığını bildirerek, "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılan komite toplantısında, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü askeri operasyonların, kitlesel göçe, açlığa ve salgınlara yol açtığını bildiren yıllık rapor onaylandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda en az 21 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Gazze'ye yönelik elektrik, su ve gıda kesintisi çağrısının "savaş suçu ve açık bir soykırım itirafı" olduğunu belirtti.

Hamas, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım ve bölge ülkelerine yönelik saldırgan tutumunun yayılmacı politikasının bir tezahürü olduğunu belirtti.

