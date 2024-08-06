İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ağustos 2024 Salı / 1 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,5961
  • EURO
    36,7195
  • ALTIN
    2608.71
  • BIST100
    10078.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür

Hamas Hareketi, Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğramasının ardından ilk andan itibaren taziyelerini sunduğundan ve cenazeye büyük bir heyetle katılımından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

AA6 Ağustos 2024 Salı 12:54 - Güncelleme:
Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür
ABONE OL

Hamas, internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Hareketin lideri Heniyye'nin suikasta uğraması nedeniyle taziye dileklerini sunan tüm ülke liderleri, hükümetler ve kişilere teşekkür etti.

İlk andan itibaren başsağlığı dilekleri ve cenaze törenine yoğun katılım sebebiyle Türkiye'ye teşekkür eden Hamas, "İlk anlardan itibaren, Cumhurbaşkanı ve yetkilileri olarak başsağlığı dileyen ve cenaze törenine resmi ve halk düzeyinde en büyük katılımı sağlayan Türkiye'ye, cumhurbaşkanı, hükümet, parlamento ve halk olarak teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, İran Cumhurbaşkanı ve halkının yanı sıra Katar'a da cenazenin karşılanması ve defnedilmesinden dolayı teşekkür edildi.

Hamas açıklamasında, "Şehitlerimizin kanına ve halkımızın fedakarlıklarına, toprakların özgürleştirilmesi, tam egemen ve bağımsız, başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurma yönündeki umutlarına ve özlemlerine sadık kalacağımızı beyan ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.