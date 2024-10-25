Hamas'tan uluslararası topluma kınama! Soykırımcı İsrail için 'harekete geçin' çağrısı

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 385. gününde sürüyor.

HAMAS, İSRAİL'İN SOYKIRIM VE TEHCİR POLİTİKASINA KARŞI ULUSLARARASI TOPLUMUN SESSİZLİĞİNİ KINADI

Hamas, İsrail'in Filistinlilere yönelik işlediği katliam ve zorla yerinden etme politikasına karşı uluslararası toplumun sessizliğini kınarken ABD'nin Tel Aviv'e verdiği desteğe de tepki gösterdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'de özellikle barınma merkezlerinde savunmasız sivillere yönelik katliamların devam etmesi, savaşlarda sivilleri korumayı amaçlayan uluslararası yasa ve sözleşmelerin açıkça göz ardı edildiğini gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

"Düşman (İsrail), bir yıldır savunmasız sivillere karşı gerçekleştirdiği Holokost'u meşrulaştırmak için hâlâ yalan ve aldatma politikasını sürdürüyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, okullarda ve barınma merkezlerinde direnişçilerin varlığına ilişkin yalan ve tekrarlanan iddiaların, çoğu çocuk, kadın ve masum sivillerden oluşan katliam kurbanlarının isim ve beyanlarıyla yalanlandığına dikkati çekildi.

Açıklamada, İsrail'in Filistinlilere yönelik işlediği katliam ve zorla yerinden etme politikasına karşı uluslararası toplumun sessizliği kınandı ve ABD'nin Tel Aviv'e verdiği desteğe tepki gösterildi.

Hamas ayrıca Arap ve İslam dünyasına, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletlere,"Nazi işgalinin Gazze Şeridi'nde işlediği soykırım suçunu durdurmak ve Siyonist savaş suçluları ile onların destekçilerini insanlığa karşı işledikleri suçlardan sorumlu tutmak için derhal harekete geçilmesi" çağrısında bulundu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 847 Filistinli öldü, 100 bin 544 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Başta Cibaliya olmak üzere Gazze'nin kuzeyinde 5 Ekim'de başlattığı yoğun saldırılarını artırarak sürdüren İsrail ordusu, kuzeydeki Filistinlileri bir kez daha göçe zorluyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

03:12 Ürdün, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine düzenlediği en az 150 kişinin öldüğü ve yaralandığı hava saldırılarını şiddetle kınadı.

00:58 İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim kentinde, Gazze Şeridi ile dayanışma ve İsrail'in devam eden katliamlarını kınamak amacıyla gösteri düzenlendi.

00:12 Dışişleri Bakanlığı, İsrail yönetiminin Türkiye ve Birleşmiş Milletler'i (BM) hedef almasının sürpriz olmadığını, bölgesel barışın önündeki en büyük engelin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve savaş kabinesi olduğunu bildirdi.

00:10 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu bölgelerine düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli hayatını kaybetti, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 20 Filistinli yaralandı.

00:05 Hamas, İsrail'in Filistinlilere yönelik işlediği katliam ve zorla yerinden etme politikasına karşı uluslararası toplumun sessizliğini kınarken ABD'nin Tel Aviv'e verdiği desteğe de tepki gösterdi. Hamas ayrıca Arap ve İslam dünyasına, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletlere, "Nazi işgalinin Gazze Şeridi'nde işlediği soykırım suçunu durdurmak ve Siyonist savaş suçluları ile onların destekçilerini insanlığa karşı işledikleri suçlardan sorumlu tutmak için derhal harekete geçilmesi" çağrısında bulundu.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 847 Filistinli şehit oldu, 100 bin 544 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 356'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 752 askerinin öldüğünü duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 166'sı çocuk 760 Filistinli hayatını kaybetti.