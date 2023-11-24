İSTANBUL 17°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2023 Cuma / 12 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8772
  • EURO
    31,5938
  • ALTIN
    1856.78
  • BIST100
    7959.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hamas'tan uzlaşma sonrası dikkat çeken çıkış: Düşman uyduğu sürece, biz de uyacağız
Dünya

Hamas'tan uzlaşma sonrası dikkat çeken çıkış: Düşman uyduğu sürece, biz de uyacağız

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail uyduğu sürece direniş güçlerinin de çatışmalara insani ara verilmesini öngören uzlaşmaya uyacağını belirtti.

AA24 Kasım 2023 Cuma 19:28 - Güncelleme:
Hamas'tan uzlaşma sonrası dikkat çeken çıkış: Düşman uyduğu sürece, biz de uyacağız
ABONE OL

Heniyye, Hamas'a bağlı "El-Aksa" televizyonunda yayımlanan video kaydında, Gazze'deki son gelişmeleri ve bugün yerel saatle 07.00'de yürürlüğe giren insani arayı değerlendirdi.

İsrail'in başlangıçta direniş gruplarının elindeki esirleri silah gücüyle, insanları öldürerek ve soykırım işleyerek geri alabileceğini zannettiğini ve insani arayı kabul etmediğini söyleyen Heniyye, "İşgalci, vahşi saldırılarının üzerinden yaklaşık 50 gün geçtikten sonra ve halkımızın direnişi karşısında, direniş güçlerinin şartlarını kabul etmek zorunda kaldı." dedi.

Katar ve Mısır'la birlikte geçen haftalar boyunca zor bir müzakere sürecinden geçtiklerini ve bu müzakereleri büyük bir sorumluluk içinde yürüttüklerini ifade eden Heniyye, burada hem Filistin halkının acılarını dindirme hem de İsrail'in şartlarına boyun eğmeme arasında bir denge kurduklarını dile getirdi.

"Hamas, düşman uyduğu sürece, uzlaşmaya uyacaktır." diyen Heniyye, Gazze ablukasının kapsamlı bir şekilde kaldırılması, esir takası, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıların durdurulması, İsrail'in saldırılarının sona erdirilmesi ve Filistin halkının kendi kaderini tayin ve bağımsız devletlerini kurma hakkını elde etmesi konusunda sarf edilen çabaları da memnuniyetle karşıladıklarını aktardı.

Uzlaşmaya varılıncaya kadar geçen sürede aktif bir diplomasi yürüten Mısır ve Katar'a teşekkür eden Heniyye, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması, sağlık ve gıda ihtiyaçlarının karşılanması ve Kudüs ile Batı Şeria'daki Filistinlilerin korunması konusunda bu iki devletle çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

  • Heniyye
  • İsraile uyum
  • direniş güçleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.