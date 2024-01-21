Hamas'tan yeni esir takasına yeşil ışık! ''İsrail anlaşma yapmak zorunda kalacak''

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 107. gününde sürüyor.

HAMAS'TAN YENİ BİR ESİR TAKASINA YEŞİL IŞIK

İsrail ordusu bölgeyi yoğun bir şekilde vururken, Gazze Şeridi'nde tutulan esirlerin durumu bilinmiyor. Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Marzuk yaptığı açıklamada, Hamas hareketinin İsrailli esirleri tutmak istemediğini ve yeni bir esir takası anlaşması arayışında olduğunu söyledi. Marzuk, "Sonunda İsrail bir anlaşma yapmak zorunda kalacak, çünkü 100 günden fazla süren savaşta hiçbir esiri zorla geri alamadı" dedi.

Yemen'deki Husilere yönelik de konuşan Marzuk, Hamas'ın Husilerin Filistin halkına verdiği desteği ve Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmeye yönelik tüm çabalarını takdir ettiğini belirterek, "Tüm güçleri bu soykırımı sona erdirmek için cesur ve ilkeli tutumlar almaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

02:12 Senegal'in başkenti Dakar'da Gazzeli çocuklar yararına etkinlik düzenlendi.

01:49 Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, ABD'nin sadece iki devletli çözümden söz etmesi değil Filistin'i devlet olarak tanıması gerektiğini söyledi.

01:17 Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve El Halil kentlerindeki Filistinlilerin yaşadığı yerleşim birimlerine saldırılarında maddi hasar meydana gelirken, 2 Filistinli yaralandı.

00:39 Fransa'da Yeşiller partili milletvekili Sabrina Sebaihi, Filistinliler için "kanser" nitelendirmesi yapan, İsrail vatandaşlığı da bulunan milletvekilli Meyer Habib hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suudi Arabistan, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasında ısrarcı olduğunu, aylardır İsrail'in saldırılarına maruz kalan abluka altındaki Gazze Şeridi sakinlerinin zorla yerinden edilmesini kabul etmediğini belirtti.

00:00 İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki geniş bir yerleşim alanının tamamını havaya uçurdukları esnada sevinç çığlıkları attıkları görüntüler ortaya çıktı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250'si kadın olmak üzere 24 bin 927 Filistinli öldürüldü, 62 bin 388 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 194'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 530 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 369 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 163 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.