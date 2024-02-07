Hamas, 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul etti

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 124. gününde sürüyor.

3 AŞAMALI ATEŞKES PLANI

Arap basınına göre Hamas, Katarlı ve Mısırlı arabuluculara yanıt olarak 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes teklifinde bulundu.



Ele geçirilen belgeye göre Hamas'ın sunduğu 3 aşamalı ateşkes planının koşulları; 7 Ekim'de ele geçirilen İsrailli rehineler Filistinli mahkumlarla takas edilmesini, Gazze'nin yeniden inşasının güvence altına alınması, İsrail güçlerinin tamamen geri çekilmesi ve cenazelerin iade edilmesini içeriyor.

Belgeye göre ikinci aşamada İsrailli erkek rehinenin belirsiz sayıda Filistinli mahkumla takas edilmesi ve İsrail askerlerinin Gazze'den tamamen çekilmesi karşılığında tamamen serbest bırakılması önerildi.

Üçüncü aşamada ise cenazelerin takas edileceği 45 günlük bir ara verilmesi planlanıyor.

Hamas, esir değişimi ve ateşkes teklifinin "çerçeve anlaşmasına" dair cevabını Mısır ve Katar'a ilettiğini ve "olumlu" yanıt verdiğini duyurmuştu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken "Hamas'ın rehine anlaşması çerçevesine verdiği yanıtı gözden geçiriyoruz, çarşamba günü İsrail hükümeti ile görüşeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.



İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail ile çatışan Hizbullah, 2 mensubunun daha öldürüldüğünü duyurdu.

AA'ya açıklama yapan Filistinli kaynaklar, Hamas'ın Gazze'de her biri 45 gün sürecek 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini bildirdi

AA: İsrail Başbakanı Netanyahu Savaş Kabinesine haber vermeden Gazze'deki ateşkese yeşil ışık yaktı.

Hamas, kendilerine sunulan ateşkes teklifini genel hatlarıyla olumlu karşıladı. Ancak bazı taleplerde bulundu. Ele geçirilen taslak metne göre, Hamas'ın önerdiği 3 aşamalı ateşkes planı, İsrail askerlerinin Gazze'den tamamen çekilmesini içeriyor.

İsrail ordusunun saldırılarında yaralanan Filistinli Ayet Ferine (18), ilkel tekerlekli sandalyesinde Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneydeki Han Yunus kentine göç etmek zorunda kaldı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze Şeridi'nde yer alan Gazze Vadisi'ne hızlı ulaşım için kontrol noktalarının açılması yönünde geçen ay yaptığı 22 talebin de İsrail tarafından reddedildiğini bildirdi.

İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'nde zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışan Filistinliler, susuzluklarını sokakta biriken yağmur sularını ilkel yöntemlerle arıtarak gidermeye çalışıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden gelen olumsuz cevaba rağmen Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile bugün baş başa görüşeceği bildirildi.

10:22 İsrail ordusunun şafak vakti, işgal altındaki Batı Şeria'nın kent ve beldelerine düzenlediği baskınlarda çok sayıda Filistinli yaralandı ve gözaltına alındı.



06:39 ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan ve İsrail'e 17,6 milyar dolar destek öngören tasarı, "tek başına İsrail'e yardım" öngörüp başta Ukrayna olmak üzere diğer iç ve dış politika başlıklarını dışarıda bırakması sebebiyle reddedildi.

04:44 Suudi Arabistan, "1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti tanınmadan ve İsrail güçleri Gazze'den çekilmeden, İsrail ile normalleşmenin mümkün olmayacağı yönündeki sabit tutumunu" yineledi.

01:54 Mısır, Hamas'ın esir değişimi ve ateşkes teklifinin "çerçeve anlaşmasına" yönelik yanıtını iletmesinin ardından, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin en kısa zamanda bir anlaşmaya varmak üzere taraflarla toplantılarını yoğunlaştıracağını açıkladı.

00:26 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde kendi vatandaşlarından 31 esirin öldüğünü ve bunu ailelerine bildirdiğini duyurdu.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 585 Filistinli öldürüldü, 66 bin 978 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 225'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 562 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti.