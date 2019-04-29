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Hamburger hırsızı yeniden ortaya çıktı

Kanada’da McDonald’s şirketinin online sipariş verme uygulamasını hackleyerek başkalarının kredi kartlarından sipariş veren “hamburger hırsızı” yeniden ortaya çıktı. Hamburger hırsızının bu seferki ziyafetinin faturası 2 bin dolar oldu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Kanada’nın Quebec kentindeki gizemli “hamburger hırsızı”, bu kez Montreal kentinde ortaya çıktı. Teknoloji haberleri yapan MobileSyrup internet sitesinin Yazı İşleri Müdürü olan Patrick O’Rourke isimli kişinin McDonald’s uygulamasındaki kredi kartı bilgilerini kullanan hamburger hırsızı, tam 2 bin dolarlık sipariş verdi.
 
Kanada’nın CBC kanalına konuşan O’Rourke, “Verilen siparişlerin faturasını gördüğümde bir anda panikledim, zira bu çok büyük bir meblağdı.” dedi.
 
12 ilâ 18 Nisan tarihleri arasında kredi kartından yüzden fazla sipariş verildiğini öğrenen O’Rourke, “McDonald’s uygulamasındaki hesabımı hackleyen kişi, muhtemelen bu bilgileri Montreal genelindeki birçok arkadaşıyla paylaştı. Kentin her yerinde kendilerine ziyafet çektiler.” diye konuştu.
 
Banka tarafından parası hesabına geri yatırılan O’Rourke, McDonald’s şirketinin durumun üstesinden gelme noktasındaki yetersizliğinden şikayet ederek, “İhmalkâr davrandıklarını düşünüyorum, gerçekten umurlarında değilmiş gibi davranıyorlar.” ifadelerini kullandı.

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